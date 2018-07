Leipzig

Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt ist für Schulabgänger so gut wie nie. Denn nie zuvor war die Bereitschaft der Unternehmen, Lehrlinge auszubilden, größer als in diesem Jahr. Mehr als die Hälfte der jungen Leute, die in Leipzig eine Lehrstelle suchen, hat kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres bereits einen Vertrag in der Tasche. Für die Übrigen gibt es immer noch mehr Stellenangebote als Bewerber.

Von 2702 bei der Arbeitsagentur registrierten Lehrstellensuchenden waren im Juni noch 1194 ohne Ausbildungsplatz, sagt der Sprecher der Leipziger Arbeitsagentur, Hermann Leistner. Für sie standen jedoch noch 1272 Ausbildungsplätze zur Verfügung – freilich nicht immer im jeweiligen Wunschberuf. Jeder Dritte, der noch auf Suche ist, hat sich auf einen der TOP-10-Berufe festgelegt. „Dabei gibt es in Deutschland rund 340 Berufe“, so Leistner. „Die Auswahl des richtigen Berufs ist daher eine große Herausforderung der beruflichen Orientierung.“

Bei den Jungen liegt der Kfz-Mechatroniker, bei den Mädchen die Verkäuferin auf Platz eins der Berufe. Quelle: Quelle: Bundesagentur für Arbeit / Grafik: Partrick Moye

Viele Bewerber und Unternehmen würden sich erst kurz vor dem am 1. August beziehungsweise in vielen Branchen auch am 1. September beginnenden Ausbildungsjahr entscheiden. Daher geht Leistner davon aus, dass im Oktober nur noch 200, 300 Personen keine Ausbildung begonnen haben, weil sie aufgrund ihrer schulischen Leistungen nicht zum Zuge gekommen sind. Sie könnten sich dann alternativ für ein berufsvorbereitendes Jahr oder ein mehrmonatiges, von der Arbeitsagentur gefördertes Praktikum zur Einstiegsqualifizierung in einem Betrieb entscheiden und so ihre Eignung für eine spätere Ausbildung unter Beweis stellen. Entscheidet sich ein Unternehmen dann für einen dieser Bewerber, besteht die Möglichkeit, von der Arbeitsagentur ausbildungsbegleitende Hilfen zu erhalten. Dahinter verbirgt sich Nachhilfeunterricht in Fächern, in denen die Bewerber erhebliche Schwächen haben. „Diese werden aber nicht mehr wie früher erst kurz vor anstehenden Prüfungen, sondern schon vom ersten Tag der Ausbildung an gewährt“, erklärt Leistner.

Knapp ein Drittel der Bewerber nur mit Hauptschulabschluss

Knapp ein Drittel der Bewerber in diesem Jahr verfügt nur über die so genannte Berufsbildungsreife. Von den 2702 Ausbildungskandidaten hatten 828 nur einen Hauptschulabschluss – elf Personen hatten auch den nicht geschafft. 1212 verfügten über einen Realschulabschluss, 116 hatten die Fachhochschulreife und 373 die allgemeine Hochschulreife erworben.

Während sich große Konzerne die besten Bewerber zum Teil schon ein Jahr vor Ausbildungsbeginn herauspicken, haben viele mittelständische Betriebe im Wettbewerb um den Berufsnachwuchs das Nachsehen. „Für die Betriebe wird es immer schwerer, den passenden Auszubildenden zu finden“, sagt Handwerkskammer-Präsident Claus Gröhn. Zurzeit gebe es allein in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer zu Leipzig 217 freie Ausbildungsplätze in 43 Berufen.

Ende Juni waren jedoch bereits 679 Ausbildungsverträge bei der Handwerkskammer registriert – 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl neu abgeschlossener Lehrverträge habe damit zum fünften Mal in Folge und zudem deutlich stärker als in den Vorjahren zugenommen.

Gröhn: Zu viele Studenten – Folge des Akademisierungswahns

Nach Ansicht von Gröhn wollen immer noch zu viele Jugendliche studieren – eine Folge des, wie er es nennt, Akademisierungswahns. „Das hat Gründe“, sagt der Kammer-Präsident. „Einerseits fehlt nach wie vor die gesellschaftliche Anerkennung einer Berufsausbildung.“ Andererseits, wüssten viele Jugendliche gar nicht, „dass sie mit einer dualen Berufsausbildung eine gute Basis für eine berufliche Karriere haben und mindestens genauso gutes Geld verdienen können. Deshalb brauchen Schüler viel mehr Berufsorientierung in allen Schulformen.“

Auch die Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer (IHK) steuern auf ein deutliches Lehrstellenplus zu. Im ersten Halbjahr wurden nach Angaben der IHK bereits 1630 neue Ausbildungsverträge registriert, 237 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Große Zuwächse gebe es insbesondere in der Logistik, im Handel, im Gastgewerbe und in Bau- und Metallberufen.

Handwerkskammer und IHK fordern Azubi-Ticket

„Angesichts der zunehmenden Fachkräfteengpässe gerade in Facharbeiterberufen intensivieren die Betriebe ihre Anstrengungen in der beruflichen Ausbildung“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann. „Viele Unternehmen öffnen sich bei der Suche nach Auszubildenden auch neuen Zielgruppen, sprechen gezielt Studienabbrecher, Hauptschüler und Geflüchtete an.“

Die Wirtschaft unternehme alles, um die Attraktivität der dualen Berufsausbildung zu stärken. Positive Signale seien zuletzt auch aus der Politik gekommen. “Aber bei Ankündigungen“, so Hofmann, „darf es aber nicht bleiben: Die dringend nötigen Investitionen in Berufsschulen müssen angeschoben werden. Die berufliche Orientierung an Oberschulen muss ausgebaut und auch in Gymnasien etabliert werden. Das im Koalitionsvertrag der Sächsischen Staatsregierung angekündigte Azubi-Ticket muss endlich kommen.“ Das Beispiel öffentlicher Nahverkehr zeige, so auch der Handwerkskammer-Präsident, dass Student und Azubi in vielen Bereichen noch nicht gleichgestellt sind.

Von Klaus Staeubert