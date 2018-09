Leipzig

Der Dauerregen vom Wochenende hat auch am Montag noch für Beeinträchtigungen für den Leipziger Verkehr gesorgt. Im Nordwesten der Messestadt war am Morgen auf der Bundesstraße B6 kein Durchkommen. Laut Polizei musste der Bereich Travniker Straße zwischen Louise-Otto-Peters-Allee und Linkelstraße wegen Überflutung vollgesperrt werden. Wie lange die Sperrungen andauerten, war zunächst unklar.

Insgesamt waren von Sonntag- bis Montagmorgen in Leipzig durchschnittlich 24,6 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. Laut Deutschem Wetterdienst hatte es in der Zeit von acht bis acht Uhr mit 913 Minuten mehr als 15 Stunden lang geregnet, davon mehr als neun Stunden ohne Unterbrechung. Am Flughafen Leipzig gab es in gut sieben Stunden am Stück etwas weniger Niederschlag.

Der sächsische Spitzenwert wurde laut DWD in Carlsfeld im Erzgebirge gemessen: Dort regnete es ganze 1168 Minuten. In Plauen wurde der Non-Stop-Höchstwert von mehr als 18 Stunden gemessen.

Von jhz