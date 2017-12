Dauerstreit um neuen S-Bahn-Haltepunkt in Radelfeld

Ärger in Leipzig

Über 10 000 Menschen arbeiten im Leipziger Norden in Radefeld. Doch obwohl dort eine S-Bahn-Strecke verläuft, rollen die meisten Arbeiter mit dem Auto an. Der Grund: Der Bau eines S-Bahn-Haltepunktes am Porsche-Werk verzögert sich immer mehr.