Dem Winterblues zum Trotz: Zu Fuß unbekannte Ecken in Leipzig erkunden

Leipzig. Gegen den Winterblues helfen Bewegung und frische Luft. Dennoch bleiben viele bei Kälte und Dunkelheit auf dem gemütlichen Sofa. Dabei gäbe es draußen so viel zu entdecken. Auch ein bedeckter Himmel habe seinen Reiz. „In Filmen wie ,Night on Earth’ mögen wir die Stimmung ja auch“, sagt Bertram Weisshaar, Leipziger Spaziergangsforscher. „Sogar in der Nacht ist ein Spaziergang schön“, findet er. Der Promenadologe unterrichtet an der Universität Leipzig Spaziergangswissenschaft.

Der Clara-Zetkin-Park eigne sich für Ausflüge bei jedem Wetter. „Wenn der Winter durch das Geäst der Bäume pfeift, hört sich das anders an als im Sommer“, findet der Weisshaar. Er bietet geführte Audio-Spaziergänge, sogenannte Talk Walks für Leipzig an, die sich der Spaziergänger vom Smartphone vorspielen lassen kann. Unterschiedliche Menschen erzählen ihm während des Gehens beispielsweise Hintergrundinformationen zu Gärten, Passagen, Spinnerei oder der Alten Messe.

Spaziergang sollte länger als eine Stunde dauern

Ein gelungener Spaziergang sollte länger als eine Stunde dauern, sagt Weisshaar. Ansonsten sei das Verlassen des Hauses nur ein „Luftschnappen“. Der Experte empfiehlt Flaneuren, durch eine Ecke der Stadt zu schlendern, in der sie noch nie oder seit langer Zeit nicht mehr waren. Dabei sollten sie keine großen Erwartungen haben, sondern einfach loslaufen.

Spazierengehen: Ohne Ziel durch die Stadt treiben

„Wenn man mit der Straßenbahn zu einer Endhaltestelle fährt und dann ins Stadtzentrum oder zu einer anderen Endhaltestelle läuft, entdeckt man immer spannende Orte“, sagt Weisshaar. Gerade ohne Karte sei das ein schönes Experiment. Der Spaziergänger strolche wie im Urlaub ohne Ziel durch die Stadt. Es sei spannend, mit diesem Blick eines Fremden durch die eigene Stadt zu laufen. Der Spaziergangsforscher empfiehlt, in die Nach hineinzulaufen. Die lange Dämmerung in der dunklen Jahreszeit habe ihren ganz besonderen Reiz.

Zwischen zwei und drei Stunden benötige der normale Fußgänger zurück ins Zentrum. „Auf der Hälfte kann man einen Kaffee trinken. Wenn man genug vom Herumgehen hat, findet man bestimmt auch eine Bahn-Haltestelle“, sagt Weisshaar.

Bleibt die Frage, ob solche Expeditionen besser alleine oder in einer Gruppe durchgeführt werden: „Alleine schaut man mehr“, sagt der Spaziergangsforscher. Gruppen-Wanderer könnten aber vereinbaren, nur über Dinge zu sprechen, die ihnen auf dem Weg begegnen. Dadurch ließe sich vermeiden, dass sie nur reden und auf den Boden gucken.

Gerade zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr haben viele Menschen Zeit, um sich zu Fuß durch die Stadt treiben zu lassen. Weisshaar rät, absichtlich Umwege einzubauen. „Viele hetzen zum Termin, kommen dann zu früh und müssen warten“, sagt er. Dabei sei es häufig gar nicht nötig sich zu stressen. „Die Erfahrung kann man vielleicht mit ins neue Jahr nehmen.“

Von Theresa Held