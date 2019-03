Leipzig

Für den kommenden Samstag hat das Aktionsbündnis „ Leipzig für alle“ zu einer Demonstration für faire Mieten und gegen Verdrängung aufgerufen. Die Kundgebung soll Auftakt zu einer bundesweit stattfindenden Aktionswoche sein. Nach Angaben der Veranstalter soll es auch Demonstrationen in Berlin, Frankfurt, Bremen und Dresden geben.

Der Wohnungsmarkt in Leipzig sei angespannt. Im Schnitt müssten die Bürger 37 Prozent ihres Einkommens – in einer der Großstädte mit dem niedrigsten Einkommen – für Wohnen ausgeben, erklärte Initiativ-Sprecherin Maria Kantak. Mit der Aktionswoche soll Druck auf politische Gremien ausgeübt werden, um eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Wohnungspolitik zu erreichen. Langfristig sei die Vergesellschaftung von Wohnraum das Ziel, so Kantak.

Die Leipziger Demonstration beginnt am Samstag, 6. April, um 14 Uhr auf vor dem Bayerischen Bahnhof. Über den Wilhelm-Leuschner-Platz läuft der Zug zum Markt, wo nach einer Abschlusskundgebung gegen 17 Uhr die Veranstaltung ihr Ende finden. Anschließend würden Vertreter des Leipziger Stadtrats den Demonstranten Rede und Antwort stehen, so die Initiatoren.

joka