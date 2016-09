Leipzig. Als die ersten Demonstranten den Tröndlinring erreichten, war das Ende des Zuges noch am Neuen Rathaus: Rund 10.000 Menschen haben nach ersten Schätzungen der Veranstalter am Samstag gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA demonstriert. Damit erreichten die Organisatoren ihr angepeiltes Ziel. Bei zeitweise strömendem Regen zogen die Teilnehmer ab 13 Uhr im Uhrzeigersinn einmal um den kompletten Ring und sorgten dabei für ein Verkehrschaos. Zahlreiche Straßen waren dicht, viele Autofahrer steckten im Stau. Auch Straßenbahnen konnten nicht mehr fahren. Der innere Ring wurde temporär gesperrt, so dass zeitweise keine Ausfahrt aus der City möglich war.

„10.000 Menschen belegen etwa ein Fünftel des Rings“, verdeutlichte Polizeisprecher Alexander Bertram die Größenordnung des Demo-Zuges gegenüber LVZ.de. Zum Start der Auftaktkundgebung gegen 12 Uhr hatten sich etwa 2500 Menschen bei strömendem Regen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz versammelt, doch es kamen immer weitere hinzu.

Mehrere tausend Menschen versammelten sich am 17. September zu einer Großdemo gegen TTIP und CETA in Leipzig. Zur Bildergalerie

„Die Stimmung ist ausgelassen und friedlich“, so der Polizeisprecher. Unter einem Meer aus Regenschirmen verfolgten die Demoteilnehmer die Auftaktreden. Es ertönten unter anderem Sprechchöre wie „TTIP stoppen“ und „CETA stoppen“, viele Teilnehmer hatten Plakate und Luftballons in der Hand. Auch zahlreiche Eltern mit Kindern nahmen an der Protestveranstaltung teil, die unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Verdi, Attac sowie dem Naturschutzbund BUND organisiert wird.

Tweets über ""



Bundesweit finden am Samstag in sieben Städten zeitgleich Großdemonstrationen gegen TTIP und CETA statt. Neben Leipzig wird auch in Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Berlin gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada protestiert. Die offiziellen Teilnehmerzahlen sollen am Ende offiziell gezählt werden, kündigten die Veranstalter im Vorfeld an.

Der Demozug erreichte um 14.30 Uhr wieder den Leuschner-Platz. Noch bis zum Ende der Demo gegen 17 Uhr ist mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert

nöß / A.Rau.