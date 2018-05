Leipzig

Am Wochenende wollen Aktivisten erneut Solidarität mit den syrischen Kurden zeigen. Das „Rojava Soli Bündnis Leipzig“ plant am Samstag einen Sternmarsch mit insgesamt voraussichtlich rund 400 Teilnehmern.

Die Demo steht unter dem Motto „Rojava Calling – Gesellschaftlichen Umbau wagen“. Mit Rojava sind mehrere vor allem von Kurden bewohnte Kantone im Norden des Bürgerkriegslandes Syrien gemeint. Dort haben Kurden in vielen Gebieten eine eigene Verwaltung aufgebaut. Zu Beginn des Jahres wurde das Gebiet Afrin allerdings von der Türkei und mit ihnen verbündeten, teils islamistischen Milizen besetzt.

Die Veranstalter der Demo am Samstag in Leipzig wollen nach eigenen Angaben auf die „gefährliche Lage der Kurd*innen in Nordsyrien sowie die militärischen Angriffe aus der Türkei“ hinweisen. Auch Deutschland kritisieren sie, unter anderem wegen Waffenverkäufen an das Nato-Land Türkei.

Die Demo am Samstag ist von 14 bis 18 Uhr geplant. Einer der Aufzüge startet am Torgauer Platz, einer am Südplatz. Später treffen sich beide am Johannisplatz und ziehen zusammen zum Bundesverwaltungsgericht. Auf den Strecken kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Die Routen im Einzelnen:

Aufzug 1: Torgauer Platz -> Eisenbahnstraße -> Mecklenburger Straße -> Brandenburger Straße -> Georgiring -> Grimmaischer Steinweg -> Prager Straße -> Johannisplatz.

Aufzug 2: Südplatz -> Karl-Liebknecht-Straße -> Kurt-Eisner-Straße -> Bernhard-Göring-Straße -> Arndtstraße -> Arthur-Hoffmann-Straße -> Bayrischer Platz -> Nürnberger Straße -> Prager Straße -> Johannisplatz.

Nach einer gemeinsamen Zwischenkundgebung schließen sich Beide zu Aufzug 3 zusammen: Johannisplatz -> Prager Straße -> Grimmaischer Steinweg -> Augustusplatz -> Roßplatz -> Martin-Luther-Ring -> Harkortstraße -> Beethovenstraße -> Simsonplatz.

Zudem sind Kundgebungen in der Konradstraße, Am Rabet und am Bayrischen Platz geplant, die sich im Verlauf den Aufzügen anschließen.

Von luc