Rund 40 Menschen haben sich am Mittwoch vor den Eingang des Neuen Rathauses gelegt, um für die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer zu demonstrieren. Vor dem Beginn der Stadtratssitzung warb die Initiative Leipziger Seebrücke damit für ihre Online-Petition auf der Plattform change.org. Diese fordert die Stadt dazu auf, Geflüchtete direkt von Seenotrettungsschiffen und aus Notunterkünften anderer Staaten aufzunehmen. „Stoppt das Sterben im Mittelmeer“ stand auf einem Transparent, das auf den Rathausstufen entrollt wurde.

Die Initiative übergab am Nachmittag rund 700 Unterschriften aus der Petition an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Leipzig wird darin unter anderem auch aufgefordert, die 2016 unterzeichnete Erklärung zur Teilnahme am „Solidarity City Netzwerk“ in die Tat umzusetzen. Die bislang 14 Städte unter dem Dach des Verbunds Eurocities setzen sich für eine größere Mitsprache bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen ein und unterstützen sich gegenseitig mit Erfahrung, Technik und Finanzen.

Zuletzt veranstaltete die Initiative Leipziger Seebrücke eine Mahnwache sowie eine Spendenparty im Werk 2, um auf das Thema Seenotrettung aufmerksam zu machen. Die Einnahmen kamen Hilfsorganisationen zugute. Nach Informationen der UNO-Flüchtlingshilfe (UNHCR) sind bis Mitte des Jahres mehr als 1400 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer ertrunken oder werden vermisst.

