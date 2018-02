Demonstranten zeigen sich in Leipzig solidarisch mit Afrin

Leipzig. Dutzende Menschen sind am Samstag in Leipzig für Frieden in der nordsyrischen Provinz Afrin auf die Straße gegangen. Die Demonstration startete gegen 15 Uhr am Rabet im Osten der Messestadt. Von dort aus zogen die Teilnehmer über die Eisenbahnstraße in Richtung Innenstadt. Augenzeugen sprachen von etwa 200 Demonstranten.

Laut Polizei in Leipzig ist es rund um die Veranstaltung ruhig geblieben. "Die Demonstration wurde kurz nach 18 Uhr beendet", hieß es am Abend aus dem Lagezentrum.

Am Samstag demonstrierten Menschen in Leipzig gegen den Krieg in der nordsyrischen Provinz Afrin. Zur Bildergalerie

Auch in anderen deutschen Großstädten demonstrierten am Samstag viele Menschen gegen die türkische Militäroffensive in Syrien. Allein in Stuttgart sprach die Polizei von 5000 Teilnehmern, darunter waren viele Kurden. In Hamburg waren es demnach 1700 Menschen.

Die türkische Armee geht seit rund zwei Wochen in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG vor, die große Gebiete entlang der syrisch-türkischen Grenze kontrolliert. Die Türkei bezeichnet die YPG als "Terroristen" und sieht sie als verlängerten PKK-Arm an.

jhz (mit dpa)