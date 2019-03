Leipzig

Am kommenden Samstag findet der europaweite Aktionstag „Save Your Internet“ statt. Auch in Leipzig versammeln sich hierfür Demonstranten, um gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform und deren Artikel 11, 12 und 13 zu protestieren. Etwa 2000 Teilnehmer werden erwartet, die am Nachmittag um den Leipziger Innenstadtring ziehen.

Treffpunkt ist um 14 Uhr der Markt im Stadtzentrum, wo auch verschiedene Redner erwartet werden. Ein Zusammenschluss der Piratenpartei, Bündnis 90/Grüne, Junge Liberale, Linksjugend, Link - AG für kritische Informatik an der Universität Leipzig, Jungsozialistinnen, der Partei der Humanisten Sachsen, Code for Leipzig sowie weiterer Interessierter organisierte die Kundgebung.

Geladen sind zudem verschiedene Redner, wie Europaparlamentarierin Constanze Krehl ( SPD) und Bundestagsmitglied Nicola Beer ( FDP). Wie die Organisation Save The Internet mitteilte, soll die Veranstaltung auf die Gefahren von Uploadfiltern aufmerksam machen und einer Zunahme von Rechtsunsicherheit vorbeugen. „Auch uns ist an einem modernen Urheberrecht, das die Interessen der Urheber schützt, gelegen“, heißt es so weiter. Zudem üben sie Kritik an den Internetkonzernen Facebook, Google und Amazon.

Von Lotta-Clara Löwener