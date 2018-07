Leipzig

Rund 80 Menschen haben sich am Sonntagnachmittag unter dem Motto „Wir Frauen fordern: Keine Gewalt in Deutschland“ in Leipzig auf dem Parkplatz Goerdelerring versammelt. Unterstützt wurden sie dabei von dem rund dreißigköpfigen, mit Deutschlandflaggen bestückten Motorradzug „Bikers for Womens“, der zuvor von der Neuen Messe durch die Stadt gefahren war. Die Kundgebung der überwiegend männlichen Teilnehmer dauerte etwa eine halbe Stunde. Es fehlte wohl laut Beobachtern nach den offiziellen Redebeiträgen an Freiwilligen für das „offene Mikrofon“.

„Leipzig nimmt Platz“ organisiert Gegenprotest

Rund 80 Menschen hatten sich der Demo unter dem Motto: „Gegen die Instrumentalisierung von Frauen durch Rechte“ entgegengestellt. Der Protest wurde von „Leipzig nimmt Platz“ organisiert. Das Netzwerk hatte im Vorfeld zu einer „kritischen Begleitung“ der angemeldeten Demo aufgerufen und vor dem Missbrauch sozialer Forderungen durch Rechte gewarnt.