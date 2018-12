Leipzig

Unter dem Motto „Kein Schlussstrich für NSU-Unterstützer! Das Leben ist kein Hufeisen!“ zieht am Mittwoch eine Demonstration vom Leipziger Süden bis ins Stadtzentrum. Aufgerufen dazu hat die Initiative „Rassismus tötet! Leipzig“. Anlass ist, dass an dem Tag in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften eine Veranstaltung zu Extremismusformen in Deutschland und politisch motivierter Gewalt stattfindet. Als Referent tritt unter anderem der sächsische Verfassungsschutzchef Gordian Meyer-Plath auf.

Wie das Leipziger Ordnungsamt mitteilte, wird die Demonstration um 17.30 Uhr auf dem Südplatz beginnen. Die etwa 100 angemeldeten Teilnehmer werden dann über Karl-Liebknecht-Straße und Peterssteinweg bis zur Sächsischen Akademie der Wissenschaften in der Karl-Tauchnitz-Straße ziehen. Gegen 19.30 Uhr soll der Zug in der Parkanlage daneben sein Ende finden.

joka