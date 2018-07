Leipzig

In Leipzig hat am Dienstagnachmittag eine Demonstration auf die Probleme und Bedürfnisse von geflüchteten Frauen aufmerksam gemacht. Unter dem Motto "Women* are here! United against deportations" sollte besonders die Perspektive von Frauen innerhalb des Asylsystems gezeigt werden.

Zur Galerie Am Dienstag haben Demonstranten unter dem Motto "Women* are here! United against deportations" auf die Probleme und Bedürfnisse von geflüchteten Frauen aufmerksam gemacht. Ihre Route führte die Demonstranten vom Technischen Rathaus über die Prager Straße zum Augustusplatz.

Die Polizei zählte etwa 120 Teilnehmer. Die Route führte sie von der Leipziger Ausländerbehörde am Technischen Rathaus über die Prager Straße zum Augustusplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

ThTh