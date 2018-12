Leipzig

Spaziergänger und Radler können sich freuen: Der kurze Weg von Wahren über die Weiße Elster zum Auensee ist wieder offen. Die neu errichtete Geh- und Radwegbrücke im Zuge der Straße Am Hirtenhaus wurde am Freitag freigegeben. Trotz des strömenden Regens waren Michael Jana und René Wenzel vom Verkehrs- und Tiefbauamt sowie mehrere Dutzend Anwohner auf die neue Bauernbrücke gekommen. Auch hinter den Fensterfronten der benachbarten Pflegewohnanlage Katharinenhof am Auensee saßen die Bewohner dicht an dicht, um das Geschehen von oben zu verfolgen. Denn gerade sie gehörten in den vergangenen Monaten zu den Hauptleidtragenden der wegen des Brückenabbruchs und -neubaus 13 Monate lang gesperrten Verbindung. „Im November 2017 hat mich fast der Schlag getroffen, als Kollegen kamen und sagten, die Brückenkonstruktion sei durch den Pilz Tannen- und Zaunblättling stark geschädigt worden“, schilderte am Montag Amtsleiter Jana. Denn seine Behörde hatte den Ersatz der 1995 aus Brettschichtenholz errichteten Bogenbrücke erst für das Jahr 2019 geplant. „Doch das Tragwerk war so stark zerstört, dass wir die Brücke schon am 24. November sperren mussten.“

Brücken-Breite wurde beibehalten

Um den Anwohnern die wichtige Verbindung zu erhalten, war zunächst der Bau einer Behelfsbrücke diskutiert worden. „Das hätte keine wirklich großen Vorteile gebracht“, so Jana. Deshalb sei schließlich im Rathaus entschieden worden, den Bau einer neuen Brücke vorzuziehen. Diese wurde dann in viermonatiger Bauzeit im Herstellerwerk komplett vorgefertigt und in einem Stück angeliefert. Am Donnerstag war sie von einem 250-Tonnen-Autokran eingehoben worden. Die neue Konstruktion besteht aus Aluminium, ist 33 Meter lang, 2,50 Meter breit und wiegt 8,5 Tonnen. Die Gesamtkosten werden mit rund 400 000 Euro beziffert.

Anwohner hatten gestern den Eindruck, dass die neue Bauernbrücke schmaler ist als ihr Vorgängerbau. René Wenzel widersprach dieser Vermutung. „Die neue Konstruktion ist genau so breit wie die alte“, sagte der Abteilungsleiter Brückenbau und -unterhaltung der Stadtverwaltung. Festgestellt wurde auch, dass die neue Überführung etwas schwingt, wenn sich viele Passanten darauf bewegen. Wenzel betonte darauf hin, dass niemand Angst vor einem Einsturz haben müsse. „Die Tragkraft beträgt 500 Kilogramm je Quadratmeter“, erklärte er.

Begrüßt wurde der Neubau auch von der Senioren-Union, die sich im Rathaus vehement für eine schnelle Lösung eingesetzt hatte (die LVZ berichtete). „Die neue Brücke kommt spät, aber sie kommt“, sagte am Freitag Vorsitzender Konrad Riedel. „Die Stadt hätte mit Hilfe des THW auch schon im Sommer eine Behelfsbrücke errichten können.“

Von Andreas Tappert