Leipzig

Im letzten Jahr ist der Grüne Pfeil 40 Jahre alt geworden und fast keiner hat’s gemerkt. Dabei soll er jetzt sogar den Radverkehr bundesweit sicherer machen (die LVZ berichtete). Doch Fakt ist: Das Zeichen ist in Leipzig auf dem Rückzug. Doch ein Verschwinden dieser Erfindung aus der DDR-Zeit ist nicht in Sicht.

Hilfe beim Spritsparen

Als die DDR 1978 das Schild einführte, sollten damit vor allem die Wartezeiten an den Ampeln verkürzt und so der Verkehr schneller gemacht werden. Auch Benzin könne so eingespart werden, hieß es. Denn an Ampeln mit diesem Verkehrszeichen können Autofahrer sogar bei Ampel-Rot abbiegen, wenn die Verkehrssituation dies erlaubt. Allerdings muss zwingend drei Sekunden vor der weißen Haltelinie gehalten werden, sonst droht eine Strafe – heute mindestens 70 Euro und ein Punkt in Flensburg. Es ist auch nicht zwingend, dass Autofahrer die Möglichkeit des Grünpfeils nutzen – er darf benutzt werden, muss aber nicht.

Nach der Wiedervereinigung sollten ursprünglich alle 2500 Blechschilder aus dem Arbeiter- und Bauern-Staat abmontiert werden. Doch wegen zahlreicher Proteste wurde eine Ausnahmeregelung eingeführt und der Grünpfeil 1994 sogar in die bundesdeutsche Straßenverkehrsordnung (StVO) aufgenommen.

ADAC macht sich für die Zeichen stark

Auch in Leipzig haben viele Schilder mit dem Grünen Pfeil auf schwarzem Hintergrund überlebt. Im Jahr 2003 gab es im Stadtgebiet 182 Stück, seitdem ist die Anzahl aber um 62 auf 120 zurückgegangen – ein Minus von 34 Prozent. Der Grund: Die Verkehrsplaner der Stadt wollen entdeckt haben, dass sich viele Autofahrer nicht an die Straßenverkehrsordnung halten. Deshalb lassen sie die Pfeile immer dann demontieren, sobald eine Unfalllage auffällig wird oder sogar ein Unfallschwerpunkt entsteht. „Bei zwei Unfällen mit Personenschäden in drei Jahren ist das Zeichen zu entfernen“, skizziert Thomas Schulze, Leiter der Abteilung Straßenverkehrsbehörde/Verkehrsmanagement, die interne Leipziger Vorgabe. Auch wenn eine neue Ampelanlage entsteht, bei der ein Pfeil im grünen Lichtsignal enthalten ist, muss das Blechschild ab. „In Tempo-30-Zonen vor Schulen gilt das auch“, betont Schulze. „Und Leipzig baut viele Schulen.“

Befürwortet wird der Grünpfeil vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club Sachsen ( ADAC). „Er hat sich bewährt und seine Berechtigung nachgewiesen“, sagt dort Helmut Büschke, Vorstandsmitglied für Verkehr und Technik. „Er trägt zu einer hohen Durchlassfähigkeit an ampelgeregelten Kreuzungen bei und die meisten Kraftfahrer halten sich an die StVO-Regelung.“ Auch die Umwelt werde weniger mit Abgasen belastet.

Befestigungsproblem bei neuen Schildern

Dass jetzt auch ein neuer Grünpfeil für Radfahrer testweise eingeführt wird, sieht der ADAC-Vorstand skeptisch. „Wir werden diese Tests genau verfolgen“, sagt Büschke. „Aber Radfahrer können doch schon jetzt überall dort abbiegen, wo es das Zeichen für die Autofahrer gibt.“ Aus seiner Sicht spräche auch nichts dagegen, Autofahrer überall dort rechts abbiegen zu lassen, wo der neue Grüne Pfeil für Radfahrer angebracht wird.

Abteilungsleiter Schulze lässt derzeit das Anbringen der neuen Radfahrer-Schilder an den drei Leipziger Test-Kreuzungen vorbereiten. „Die neuen Zeichen sind größer als die alten“, berichtet er. „Deshalb gibt es noch ein Problem mit der Befestigung. Aber das lösen wir.“

Radfahrer sollen Gehwege meiden

Schulze ist nicht dafür, dass Autofahrer überall dort rechts abbiegen dürfen, wo jetzt das neue Rechtsabbiege-Schild für Radfahrer angebracht wird. „Autofahrer dürfen zum Beispiel bei so einem Rechtsabbiegen keine Straßenbahngleise überfahren“, skizziert er eine Vorschrift. Die Radwege der Radler befänden sich dagegen häufig am Straßenrand; deshalb könnten diese dort abbiegen, ohne Straßenbahngleise zu überqueren. Schulze hofft auch, dass diese neue Abbiege-Möglichkeit die Radler dazu bewegt, nicht mehr auf Gehwege auszuweichen, um so schneller über eine Kreuzung zu gelangen. Wie berichtet, sollen in Leipzig die Kreuzungen Wurzner/Wiebelstraße, Karl-Liebknecht-/Riemannstraße und Karl-Liebknecht-/Shakespearestraße mit den neuen Radfahrer-Schildern ausgestattet werden.

Von Andreas Tappert