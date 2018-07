Leipzig

Am kommenden Mittwoch startet das zehnte SachsenBeach unter dem Motto „Runter von der Tribüne. Rauf auf den Sand!“ auf dem Augustusplatz in Leipzig. Auf sechs Sandfeldern werden über 20 Beachvolleyball-Turniere ausgetragen. Insgesamt nehmen über 1500 Sportbegeisterte an den sechs 6 Turniertagen teil. Moderator Peter Pfefferkorn beschreibt, was noch bis Mittwoch getan werden muss.

Spielen können unter anderem Schüler-, Studenten- und Firmenteams.

LVZ