Leipzig

Mit rasselnden Ketten, düsteren Klängen und langen Wanderstöcken bewegten sich die Mostviertler Königsperchten mit ihren gruseligen Fratzen über das Eis. Dabei war Angst fehl am Platz, weil die Gestalten aus Österreich nämlich Fruchtbarkeit und Glück bringen sollen, auch für den Leipziger Eistraum. Das Event wurde feierlich zur blauen Stunde eröffnet. Es findet zum dritten Mal statt. Bereits seit Mittag drehten die Besucher auf ihren Schlittschuhen fleißig ihre Runden. „Optimale äußere Bedingungen, wie die Sportler zu den winterlichen Temperaturen sagen würden“, freute sich Ulf Middelberg von der Geschäftsführung der L-Gruppe, dem Sponsor des Eistraums.

Roland Kaisers Hits auf dem Eis

Um den Besuchern an der Bande noch richtig einzuheizen, führte Veranstalter Arnold Bergmann noch das Roland-Kaiser-Double Steffen Heinrich aufs Eis. Er performte mit Samtstimme bekannte Hits wie „Dich zu lieben“. Bis zum 3. März bietet der Eistraum nun Eislaufen, eine Rodelrutsche, Riesenrad und Kulinarisches vor dem Opernhaus. An diesem Sonnabend, 17 Uhr und 19 Uhr, treten noch einmal die Mostviertler Königsperchten in gruselige Erscheinung.

Von Katharina Stork