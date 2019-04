Leipzig

In den östlichen Stadteilen Leipzigs werden in den kommenden drei Jahren insgesamt rund 100 neue Straßenbäume gepflanzt. Alleine das Gebiet rund um die Eisenbahn- und Konradstraße soll von 60 neuen Bäumen profitieren. Darunter fallen auch Nachpflanzungen in den vorhandenen Baumscheiben.

Laut Mitteilung des Amts für Stadtgrün und Gewässer soll es auch auf der Hans-Poeche-Straße grüner werden. Dort will die Stadt drei Ulmen pflanzen. Auf der westlichen Straßenseite zwischen Brandenburger und Dohnanyistraße sollen ebenfalls neue Baumscheiben angelegt werden.

40 Bäume für Engelsdorf

Ab der nächsten Pflanzperiode im Herbst sollen auch 40 Bäume einen Standort in Engelsdorf bekommen. Dort soll der Mühlweg zehn kleinkronige Bäume erhalten, die Werkstättenstraße 20 Platanen und der Gottfried-Jähnichen-Weg in Baalsdorf acht Zierkirschen .

„Gerade in den dicht bebauten Stadtvierteln haben zusätzliche Bäume in den Straßen und an Plätzen als Frischluftspender, Staubbinder und grüne Stadtgestalter einen positiven Einfluss auf die Umwelt- und Wohnqualität“, sagt Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke), laut Mitteilung.

Von ebu