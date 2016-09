Leipzig. Sonnenschein satt, tropische Temperaturen tagsüber, angenehme Wärme bis tief in die Nacht – und das alles im September? Angelehnt an die Internet-Sprache kann man da eigentlich nur grübeln: „Was ist das für 1 Sommer in diesem Jahr?“ Na, ein toller! Denn auch in den kommenden Tagen geht es mit der Herrlichkeit ungezügelt weiter.

„Es bleibt sommerlich warm – kommende Woche sind auch wieder mehr als 30 Grad drin“, sagte Meteorologe Manuel Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag gegenüber LVZ.de. Grund für die anhaltende Hitze liefern überaus trockene Luftmassen aus Nordafrika, die zwar langsam, aber stetig nach Mitteleuropa drängen. „Durch die zusätzliche Sonne heizt sich die Luft dann auf noch mehr auf“, so Engelmann weiter.

Deutlich wird das vor allem von Montag bis Mittwoch, wenn kaum Wolken am Himmel zu sehen sein werden und das Quecksilber auf 32 Grad ansteigt. Dann sind Sonnenbrillen, kühle Drinks und schattige Plätzchen von Vorteil. Für das kommende Wochenende erwartet der DWD-Experte noch ein paar Quellwolken am Himmel, die sich in Richtung Sonntagabend auch mal zu einem Gewitter oder kurzen Schauern verdichten können. Die Temperaturen erreichen aber auch bereits hohe Werte, örtlich mitunter 30 Grad.

Von mpu