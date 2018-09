Leipzig

Sie geben dem Treiben in der Innenstadt einen Sound: Leipzig hat eine vielfältige Szene von Straßenmusikern, die regelmäßig in der Innenstadt auftreten. In einer Serie der Leipziger Volkszeitung stellen sie sich via Fragebogen selbst vor – dieses Mal der Leipziger Georg Domke.

Name

Georg Domke.

Jahrgang

1990.

Nationalität

deutsch.

Ausbildung

Abitur.

Instrument

Gitarre, Gesang.

Seit wann sind Sie Straßenmusiker?

seit 2016.

Musikstil

Popmusik.

Musikalische Idole

Ed Sheeran, Philipp Poisel, Gerhard Gundermann, Blink 182, Clueso, Die Ärzte, Beatles, Sting, Eric Clapton.

Lieblingsplatz in Leipzig

Karl-Heine-Kanal auf Höhe der Philippus-Kirche.

Lieblingslied

„No Cigar“ von Millencolin.

Schönstes Erlebnis auf Leipzigs Straßen

Am 16. Juni dieses Jahres habe ich abends mitten auf dem Marktplatz gespielt und es kamen immer mehr Zuhörer, sodass es am Ende ein Straßenkonzert wurde, vor circa 200 bis 300 Leuten.

Unangenehmstes Erlebnis auf Leipzigs Straßen

Angepöbelt werden von einem Straßenmusikerkollegen, der sich gestört fühlte und dachte, ich will ihm seinen Platz streitig machen, dabei habe ich nur meine Sachen abgelegt, um Pause vom Transport zu machen. Er dachte, ich wollte mich 20 Meter von ihm entfernt aufbauen.

Wohn- und Schlafort in Leipzig

Ich komme aus Leipzig. Wohnung in Lindenau.

Pensum pro Tag (wie viele Stunden spielen Sie)

Wenn ich Straßenmusik mache, dann circa vier Stunden pro Tag.

Können Sie von den Einnahmen leben?

Ich bin hauptberuflich Musiker, spiele auf Hochzeiten, Geburtstagen oder offizielle Auftritte, allein und mit Band und habe auch Gitarrenschüler. Straßenmusik ist nur eine Nebeneinnahmequelle. Von Straßenmusik könnte ich nicht leben, aber als Nebeneinnahme wertet sie die Einnahmen definitiv auf. Wenn ich die Straßenmusik zur Haupteinnahmequelle machen würde und meinen Fokus darauf richten würde, könnte ich davon leben.

Beste Saison in Leipzig

Von Juni bis September.

Träume

Einmal als Hauptact in der Arena Leipzig spielen.

Georg Domke tritt immer dienstags in der Rockeria Leipzig (Brühl 24) auf, Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Weitere Infos zum Künstler und Auftritte stehen im Internet auf der Seite www.georgdomke.de

Von Mark Daniel