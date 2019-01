Leipzig

Sein Traum lebt“ – so ist ein Musical überschrieben, zu dem die Vereine Wasser-Stadt Leipzig und Industriekultur am Donnerstagabend in die Konsumzentrale einladen. Die Rede ist von Karl Heine. Studierende der Musikakademie MUSIFA aus der Erich-Zeigner-Allee 45 führen das Musical auf. Heine, der Industriepionier, machte die alte Handelsstadt Leipzig zur Industriestadt. Er war die treibende Kraft für die Entwicklung von Plagwitz und der Westvorstadt. Dort, auf dem nach ihm benannten Kanal, drängeln sich in der warmen Jahreszeit Ausflugsschiffe und Paddelboote.

Vor 200 Jahren, am 10. Januar 1819, erblickte Ernst Carl Erdmann Heine das Licht der Welt. Der Vater ist Kaufmann und Rittergutsbesitzer, die Mutter Tochter eines wohlhabenden Grundbesitzers. Er ging zur Thomasschule, studierte später an der Universität Leipzig Jura. Schon als junger Mann interessierte er sich für Feldvermessung. Bereits 1842 übertrug ihm die Mutter eine Generalvollmacht für Reichels Garten. Nach dem Tode seines Großvaters Erdmann Traugott Reichel kaufte der junge Mann die Anteile der anderen Erben an dem Anwesen, ließ es parzellieren und schrittweise bebauen. Das ist die Geburtsstunde der heutigen inneren Westvorstadt.

Zur Galerie Vor 200 Jahren wurde mit Karl Heine ein Visionär geboren, der Leipzigs Weg von der Handels- zur Industriestadt entscheidend geprägt hat. Heute sind eine Straße und ein Kanal nach ihm benannt.

Junger Rechtsanwalt war finanziell potent

Der junge Rechtsanwalt war dank seiner vermögenden Mutter finanziell potent. Deshalb erwarb er ab 1854 im großen Stil Grundbesitz im Dorf Plagwitz. Durch die Regulierung der Elster gewonnene Flächen nutzte er zur planmäßigen Ansiedlung von Industrieunternehmen. Heine ließ bis zu zwei Meter hoch Erde aufschütten, legte Straßen an und verkaufte die Parzellen an Unternehmen. Später verlegte er durch ganz Plagwitz Gleise, sodass die Firmen an die Bahnstrecke nach Zeitz angebunden waren. 1873 entstand der erste reine Industriebahnhof Europas.

Heine musste viele Schwierigkeiten überwinden

Mit der Umsetzung seiner Idee, Leipzig durch den Bau einer künstlichen Wasserstraße bis zum Elster-Saale-Kanal den Zugang zum europäischen Wasserstraßennetz zu verschaffen, zögerte Heine nicht lange. Sein Ziel war es, die in Leipzig produzierten Industriewaren über den Hamburger Hafen weltweit abzusetzen. Im Jahr 1856 begann in Plagwitz der Bau eines die Weiße Elster mit der Saale schiffbar verbindenden Kanals, der heute seinen Namen trägt. Bereits 1864 konnte ein erster Abschnitt der Fluss- und Kanalstrecke und die Eröffnung der ersten großen Steinbrücke über den Kanal gefeiert werden.

Dabei musste er einige Schwierigkeiten überwinden. Sowohl bei Leipziger Kaufleuten, die befürchteten, dass reisende Händler die Stadt links liegenlassen könnten, als auch im Rathaus, das mit Auflagen und Verboten reagierte. 1888 gründete Heine die Leipziger Westend-Baugesellschaft. Diese hatte den Zweck, die Umsetzung seiner weitreichenden Pläne über seinen Tod hinaus abzusichern.

Denkmal würdigt seine Leistungen

Karl Heine starb am 25. August 1888 in seiner Villa in Schleußig. Da war die Einwohnerzahl in Plagwitz auf 13 000 gestiegen. Es gab 105 Industriebetriebe, in denen etwa 6000 Menschen Arbeit fanden. 30 Jahre früher lebten 387 Menschen in dem Dorf.

Als Würdigung seiner Leistungen wurde Karl Heine zehn Jahre nach seinem Tod ein Denkmal gesetzt. Der Industriepionier steht überlebensgroß am Elsterflutbett an der Käthe-Kollwitz-Straße. Der Leipziger Bildhauer Carl Seffner entwarf die drei Meter hohe Bronzestatue, die Heine mit Spitzhacke und Schienen zeigt. Am 20. April 1897 wurde das Denkmal eingeweiht. Das Original wurde 1943 zu Rüstungszwecken eingeschmolzen. Das heutige Exemplar ist ein Nachguss.

Verbindung zu Weltmeeren bleibt Vision

Karl Heines Traum, Leipzig über die Saale und die Elbe mit den Weltmeeren zu verbinden, ist nach wie vor eine Vision. Im Zweiten Weltkrieg kam der Bau des sich hinter dem Lindenauer Hafen anschließenden Elster-Saale-Kanals zum Erliegen. Die letzten acht Kilometer der Verbindung zur Saale fehlen bis heute.

Das Heine-Musical beginnt am 10. Januar um 20 Uhr in der Konsumzentrale, Industriestraße 85-95. Eintritt: 12 Euro; Karten an der Abendkasse

Von Mathias Orbeck