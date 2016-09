Leipzig. Mal wieder ein bisschen Horroshow gefällig? In der Leipziger Innenstadt kamen Freunde von latentem Verwesungsgeruch und flatternden Hautfetzen am Samstag bereits zum neunten Mal voll auf ihre Kosten: Zum fast schon traditionellen Leipziger „Zombiewalk“ trafen sich Dutzende Menschen auf dem Augustusplatz, die zumindest optisch ihre besten Tage längst hinter sich gelassen haben. Unser Fotograf Dirk Knofe war beim obskuren Flashmob, der nebenbei auch Spenden für das Autonome Frauenhaus in Leipzig sammelte, dabei.

