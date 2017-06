Leipzig. Immer wieder rummst es in Mockau – auch nachts. „Wir Anwohner werden ab etwa 23 Uhr bis in den Morgen von dem immensen Geräusch einer Ramme terrorisiert“, kritisierte Kerstin Lehnert jetzt am LVZ-Lesertelefon und vermutete einen Zusammenhang mit den Bauarbeiten der Deutschen Bahn AG (DB).

Die räumte den Zusammenhang auf LVZ-Anfrage ein. „Wir entschuldigen uns dafür“, erklärte ein DB-Sprecher. Hintergrund sind Arbeiten im Zusammenhang mit dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, konkret mit der Bahnmagistrale Nürnberg – Erfurt – Leipzig/Halle – Berlin. Noch bis 30. Juni wird auch nachts im Bereich des Bahnhofs Mockau gebaut.

Neben den Arbeiten an der Eisenbahnbrücke Essener Straße würden – ebenfalls nachts – Oberleitungsmasten ins Erdreich gerammt. Das nächste Mal am 19., 20., 21., 26., 27. und 28. Juni. Die Arbeiten könnten aus Sicherheitsgründen nicht tagsüber bei vollem Zugverkehr stattfinden, erklärte der Sprecher.

Die Anwohner würden regelmäßig informiert; umfangreiche Hinweise zum Baugeschehen gibt es auch im Internet unter www.vde8.de. Man sei bemüht, die Störungen so gering wie möglich zu halten, teilte der DB-Sprecher mit. Ansprechpartner ist die Bauüberwachung, Telefon: 0341/968 59 68, E-Mail: Baubuero-Lpz-1@deutschebahn.com.

bm