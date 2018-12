Leipzig

Zufrieden schaut sich Ellen Bischof die Schalterhalle an. In einer Ecke hängt eine dicke Plane und verbirgt die dahinter laufenden Bauarbeiten. „Das sieht alles schon sehr schön aus“, sagt die Direktorin der Deutsche-Bank-Filiale am Martin-Luther Ring. „Es war eine spannende Zeit, aber jetzt bin ich froh, dass wir es bald geschafft haben.“ Im Februar hat die umfangreiche Modernisierung im Inneren des Gebäudes begonnen, Ende Januar können die Leipziger sich bei einer Eröffnungswoche von der Sanierung ein Bild machen.

Das größte bundesrepublikanische Geldinstitut möbelt seit einiger Zeit seine deutschlandweit 530 Filialen auf. 140 wurden bereits auf den neuesten Stand von Technik und Design gebracht. Das kostete im Schnitt pro Geschäftsstelle bis zu 1,5 Millionen Euro. Für die Filiale neben dem Neuen Rathaus wird das bei Weitem nicht reichen. Markus Wägner, der das Privatkundengeschäft der Bank in Ostdeutschland verantwortet und seinen Hauptsitz in Leipzig hat, bezifferte die Kosten auf „gut fünf Millionen Euro“. Wie viel es exakt sein werden, das wird sich nach der Schlussabrechnung zeigen.

Der höhere Aufwand liegt vor allem darin begründet, dass es sich um ein historisches Gebäude handelt und Auflagen des Denkmalschutzes (Bischoff: „Wir haben konstruktiv zusammengearbeitet“) die Aufwendungen in die Höhe getrieben haben. Im Ergebnis ist das Ambiente der in Deutschland wohl einmaligen Kundenhalle erhalten geblieben. Im Kern ging es laut Bischoff darum, „modernste Technik in die alte Substanz hineinzubringen“. Dazu wurden 120 Kilometer Stromkabel und Datenleitungen verlegt. Um den alten Charakter zu bewahren, wurden 850 Quadratmeter Nussbaumfurnier verarbeitet und 13 000 Quadratmeter denkmalgeschützte Wandfläche erneuert. Zur statischen Ertüchtigung wurden zwölf Tonnen Stahl eingezogen. 1500 Quadratmeter Parkett- und Steinböden wurden aufgefrischt, die komplette Elektroinstallation ist nun auf dem neuesten Stand.

„Es war wie eine Operation am offenen Herzen“, berichtet Bischoff. Denn der Publikumsverkehr war während der gesamten Bauzeit garantiert. Dafür stehen für Gespräche mit den Kunden künftig deutlich mehr Besprechungsräume zur Verfügung Allein im Erdgeschoss sind es zehn. „Die Beratung wird immer wichtiger und intensiver“, sagt Bischoff. Moderne Techniken wie Videokonferenzen „sind dabei ein Hilfsmittel“. Standardgeschäfte führen immer mehr Kunden per Smartphone oder Laptop im heimischen Wohnzimmer aus.

Auch Kunstliebhaber kommen auf ihre Kosten. Aus dem Fundus der Bank zieren viele Bilder die Wände. Ein Schwerpunkt ist die Leipziger Schule mit Werken unter anderem von Neo Rauch.

Die Deutsche Bank zog bereits 1902 nach dem Zusammenbruch der Leipziger Bank in das Gebäude im Stadtzentrum und blieb dort bis zur Schließung durch sowjetische Militärbehörden im August 1945. Die Neueröffnung erfolgte 1990. Die Bank beschäftigt in Ostdeutschland 5800 Mitarbeiter, darunter 1340 in Sachsen. In der Filiale am Martin-Luther-Ring sind 130 Frauen und Männer tätig.

Von Ulrich Milde