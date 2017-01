Leipzig. Am Montag könnte es den ersten Schnee des Winters in der Region Leipzig geben. Wie Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de sagte, werden für den Morgen ein bis drei Zentimeter Schnee erwartet. „Es ist aber noch unklar, ob es liegen bleibt“, so die DWD-Expertin. Für Berufspendler könnte es dann am Morgen etwas länger dauern auf den Straßen: Der Schneefall soll laut Wetterdienst zwischen 5 und 6 Uhr einsetzen.

„Am Sonntagabend fällt der Niederschlag noch in Mecklenburg-Vorpommern“, so Bertelmann. „Später kommt er dann als Schnee auch nach Sachsen." Die Temperaturen liegen am Montag knapp über Null Grad. Im späteren Tagesverlauf soll es dann aber trocken bleiben, bereits am Dienstag wird es in Leipzig laut DWD aber erneut schneien.

luc