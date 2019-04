Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Samstagnachmittag vor starken Gewittern in der Region Leipzig. Die Warnung gilt zunächst im Zeitraum von 14 bis 15 Uhr für die Stadt Leipzig sowie die Landkreise Leipzig und Nordsachsen. Es gilt die Warnstufe 2 von 4 - der DWD warnt deshalb vor Blitzeinschlägen und kurzzeitige Verkehrsbehinderungen wegen Platzregens.

Nach dem Niederschlag in der Nacht zu Samstag war Regen eigentlich erst wieder in der Nacht zu Sonntag angekündigt worden. Am Samstagnachmittag steigt in Leipzig auch das Heimspiel gegen den SC Freiburg, die Fans sollten also eventuell Regenklamotten für den Weg ins Stadion mitnehmen.

Von luc