Leipzig

Deutschlands größter Spielplatz befindet sich im Leipziger Norden. Auf dem Messegelände begann am Freitag die 23. Modell-Hobby-Spiel, die größte Messe für Modellbau, Modelleisenbahn, kreatives Gestalten, Handarbeiten und Spiel. Auf 90 000 Quadratmetern präsentieren sich bis zum Sonntag 625 Aussteller aus 13 Ländern. Das Beste daran: Sie haben nicht nur die neuesten Trends im Gepäck, sondern laden alle Besucher herzlich ein, diese vor Ort auszuprobieren und die Lieblingsprodukte direkt mit nach Hause zu nehmen. „Vielfältige Inspiration für wunderbare Freizeitgestaltung bietet die Modell-Hobby-Spiel“, sagt Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner. „Mit aktuellen Trends und einem riesigen Mitmachangebot findet jeder noch so kritische Hobbyist das passende Angebot.“ Bis zum Sonntag werden rund 100 000 Besucher erwartet.

Fünf Themenwelten

Fünf Themenwelten können Besucher auf der Messe entdecken: Brett-, Bewegungs- und knifflige Spiele werden in der Spielwiese gezeigt. Spannende Modellbauthemen in den Bereichen Schiff, Flug und Bahn entdecken Besucher in der Modellwelt. Die Sammelecke verspricht Schätze der Briefmarken- und Automodell-Welt. Inspiration für Gestalter liefert der Kreativraum mit Angeboten rund um Basteln, Malen, Handarbeiten und Tortendekoration. Wie moderne Technik in den Hobbybereich neue Möglichkeiten erschließt, entdecken Besucher in der Tekkie-Area. Hier verbinden sich Modellbauthemen mit neuesten technischen Entwicklungen – und begeistern damit vor allem das junge Publikum

Die Modell-Hobby-Spiel öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Von Andreas Tappert