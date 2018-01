Die 7 wichtigsten Fragen zur Dreamhack in Leipzig

Leipzig. 56 Stunden durchspielen, sich bei den eSports-Profis etwas abschauen oder neue Spiele und Hardware ausprobieren – zum dritten Mal verwandeln sich die Hallen 4 und 5 der Leipziger Messe wieder in ein großes Gamer-Paradies. Beim eSports-Festival Dreamhack werden ab Freitag rund 15.000 Besucher erwartet. Alleine 1732 Spieler (letztes Jahr: 1500) stecken bei der größten LAN-Party Deutschlands ihre Rechner ans Netzwerkkabel, um mit- und gegeneinander zu zocken. Ein großes „Counter-Strike“-Profiturnier, das in den vergangenen Jahren die Massen anzog, fehlt in diesem Jahr zwar. Dafür kehrt „Starcraft II“ zurück und erstmals sind mit den PlayStation Masters auch Konsolenspiele dabei. LVZ.de beantwortet vorab die sieben wichtigsten Fragen:

Was ist die Dreamhack?

Das Konzept des „digitalen Festivals“ kommt ursprünglich aus Schweden (Jonköpping) und wurde 2016 nach Leipzig geholt. Seitdem findet der deutsche Ableger immer im Januar auf der Messe statt. Die Dreamhack ist keine klassische Spielemesse wie die Gamescom in Köln. Sie lockt Gamer einerseits zu Deutschlands größter LAN-Party (mit 1732 Teilnehmern ausverkauft), vereint aber auch bunt kostümierte Cosplayer zu einem der größten Contests der Szene in Ostdeutschland. Die Profis der eSports-Szene treten bei Turnieren an. Zuschauer können die Partien auf großen Leinwänden oder live im Internet verfolgen.

Wie funktioniert so eine riesige LAN-Party?

Die meisten der 1700 Spieler bringen – wie auch bei privaten LAN-Partys – ihre eigenen Computer mit. Es gibt aber auch Premium-Plätze mit Highend-PC und bequemem Zockerhocker – die 299 Euro teuren Tickets waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. „Für die Teilnehmer wird ein lokales Netzwerk eingerichtet und jeder einzelne Rechner wird zusätzlich mit dem Internet verbunden“, erklärt Stephanie Scholz, Projektdirektorin der Dreamhack. Dafür ist eine leistungsstarke Infrastruktur notwendig. Bei der Messe liegen permanent zwei Leitungen an, die jeweils zehn Gigabit pro Sekunde übertragen können.

Was wird an Technik und Personal aufgefahren?

Alleine die Netzwerk-Crew der Dreamhack zählt 42 Personen. Hinzu kommen 30 IT-Fachleute. Vier Kilometer Glasfaserkabel und rund 22 Kilometer Kupferkabel wurden verlegt, um Highspeed für die Spieler zu garantieren. „Im vergangenen Jahr hatten wir einen Traffic von rund 60 Terabyte über die drei Tage“, so Scholz. Zum Vergleich: Das monatliche Download-Datenvolumen eines Privathaushalts liegt im Schnitt bei 79 Gigabyte. Auf der LAN-Party der Dreamhack fließt alleine an einem Wochenende das 700-fache durch die Leitungen.

Wie kann man 56 Stunden lang durchspielen?

Viele Spieler kommen ausgerüstet mit Getränkepaletten und Essensvorräten auf die Messe, manche bringen sich auch einen Schlafsack oder eine Luftmatratze mit. „Der Kaffeekonsum wird sicher sehr hoch sein und auch Energy Drinks sind beliebt“, weiß Stephanie Scholz. Ruhepausen sind dagegen eher selten. „Die LAN-Teilnehmer sind bestrebt, ihre Zeit hier auch auszukosten, weshalb sie auch keine acht Stunden am Stück Nachtruhe möchten. Einige machen vor ihrem Rechner mal die Augen zu, andere wiederum haben ein Hotelzimmer in der Nähe.“ Die Körperhygiene muss nicht leiden: Zur Erfrischung stehen auf der Messe drei Duschcontainer mit jeweils mehreren Duschen bereit.

Welche Spiele werden gespielt?

Sechs große Turniere finden an den drei Tagen statt. Die Höhepunkte sind „Starcraft II“ (100.000 US-Dollar Preisgeld) sowie das Autoballspiel „Rocket League“ (50.000 US-Dollar). Bei den Pokémon-Regional-Championships warten 50.000 US-Dollar in Sachpreisen. Im Online-Sammelkartenspiel „Hearthstone“ richtet die Dreamhack ihren ersten Wettkampf in Eigenregie aus (10.000 Euro). Erstmals finden mit den PlayStation Masters auch Turniere auf der PS 4 statt („FIFA 18“, „Rocket League“, „Gran Turismo Sport“ und „Street Fighter V“). Ein Cup in „League of Legends“ wird am Stand von ASUS gespielt. Nicht mit dabei ist in diesem Jahr der beliebte Online-Shooter „Counter-Strike“. Da parallel zur Dreamhack ein großes Major-Turnier in Boston stattfinde, habe man nicht die besten Profi-Teams nach Leipzig holen können, heißt es von der Messe. In der LAN wird aber auch „Counter-Strike“ gezockt, daneben gibt es Turniere in „League of Legends“, „Hearthstone“, „Heroes of the Storm“ „Rocket League“ und „Overwatch“.

Welche Stars kommen?

Einer der besten „Starcraft II“-Spieler der Welt ist auf der Dreamhack: Alex „Neeb“ Sunderhaft konnte im vergangenen Jahr drei große Events gewinnen und zählt daher zu den Top-Favoriten. Ein Leipziger stellt sich ihm entgegen: Dario „TLO“ Wünsch steigt am Freitag in die Quali ein. Bei „Rocket League“ tritt das Team des Fußballclubs Paris Saint-Germain (PSG eSports) an. Kai „Hensoo“ Hense vom 1. FC Nürnberg geht bei den PlayStation Masters zu „FIFA 18“ als Favorit ins Rennen. „Weitere bekannte Profis finden sich an den Ständen unserer Aussteller ein, um gegen Festivalbesucher anzutreten“, verrät Stephanie Scholz. Auch eine Reihe Streamer sind live zu erleben, wie Fishk0p, P4wnyhof, skate702, MrMoregame, Petrit und Lory. Am bekanntesten dürften die Youtuber von PietSmiet sein, die am Stand von Omen by HP zu finden sind.

Was wird neben LAN und eSports-Turnieren noch geboten?

Bei der „DreamExpo“ in Halle 4 zeigen Aussteller aus dem Hard- und Softwarebereich ihre Neuheiten. MediaMarkt präsentiert sich mit einem VR-Truck und einem 450 Quadratmeter großen „DreamStore“ auf der Messe, in dem sich Besucher mit neuesten Spiele, Hardware und PCs eindecken können. Kleine Spieleentwickler präsentieren sich im IndieVillage. Optisches Highlight ist traditionell der Cosplay-Wettbewerb am Samstagabend (18 Uhr, Event-Stage). 72 Anmeldungen gab es dafür – 20 mehr als im vergangenen Jahr. Monatelang haben die 30 Auserwählten an den Kostümen ihrer Spiele-Charaktere gebastelt. Sie werden in fünf Kategorien ausgezeichnet. Für den Gewinner des Hauptpreises "Best in Show“ winkt eine Reise zur Dreamhack Summer 2018 ins schwedische Jönköping.

Von Robert Nößler

Die Dreamhack Leipzig ist vom 26. bis zum 28. Januar 2018 von 10 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 18 Uhr. Tagestickets gibt es für 21 Euro, Dauerkarten für 49 Euro.