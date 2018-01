Die Handballer des SC DHfK sollen die „Leipziger Lerche“ erhalten

Leipzig. Am 26. Januar soll die Erste Handballmannschaft des SC DHfK mit der 13. Leipziger Lerche ausgezeichnet werden. Das gibt der Verein „Gemeinsam für Leipzig“ bekannt, der den Preis seit 2006 jährlich an Personen oder Organisationen vergibt, „die sich um das Ansehen Leipzigs in der Öffentlichkeit besonders verdient“ gemacht haben.

Die Handballmänner des SC DHfK spielen bereits seit 2011 in der Bundesliga und gehören daher fest zur deutschen Handballwelt. Unter ihrem Trainer Christian Prokop, der inzwischen die deutsche Nationalmannschaft coacht, haben sie sich erfolgreich ins Mittelfeld der ersten Liga gespielt. Dort beweisen sie bis heute konstant ihre Leistung und präsentieren Leipzig als Handballstadt.

2013 wurde schon einmal einem Sportverein der Preis verliehen: Damals war RB Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen. Doch der Preis ging bisher auch an Künstler wie den international hochgehandelten Maler Neo Rauch oder den bekannten Autor Bernd Lutz-Lange, sowie an Kulturinstitutionen wie das Gewandhausorchester im Jahr 2016. Als erstem Preisträger wurde dem Politiker Wolfgang Tiefensee (SPD) die Trophäe überreicht, die vom Leipziger Bildhauer Hartmut Klopsch gestaltet wurde. Im vergangenen Jahr ging die „Leipziger Lerche“ an den Mitbegründer der Lachmesse Arnulf Eichhorn.

thiko