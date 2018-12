Leipzig

Um das Leipziger Lichtfest wird immer heftiger gestritten, vor allem in der Initiativgruppe, die es gemeinsam mit der Leipziger Tourismus und Marketing GmbH (LTM) inhaltlich vorbereitet: Nachdem bereits der Bürgerrechtler Uwe Schwabe das Gremium wegen Meinungsverschiedenheiten über die inhaltliche Ausrichtung des Gedenkens an die Friedliche Revolution verlassen hatte, erklärte am Montag auch der Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums, Jürgen Reiche, dass er seine Mitarbeit aussetzt. Ebenfalls am Montag versuchten Mitglieder der Initiativgruppe, den Leiter der Gedenkstätte „Museum in der Runden Ecke“, Tobias Hollitzer, aus dem Gremium auszuschließen. Über das Ergebnis sei allerdings Stillschweigen vereinbart worden, sagte Michael Koelsch, der Sprecher der Initiativgruppe, auf LVZ-Anfrage. Einen Ausschluss soll es nach Informationen dieser Zeitung aber nicht gegeben haben.

„Das erhält eine ganz andere Bedeutung“

Wie berichtet, gab es nach dem diesjährigen Lichtfest erhebliche Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung der Gedenkveranstaltung. Das Fest sei „inhaltslos“ geworden und „in einer Krise“, hieß es. Die Leipziger CDU sprach sogar von dem Versuch, „einer historischen Stunde eine linksideologische Umdeutung zu verpassen“. Für Empörung gesorgt hatte unter anderem, dass die Montagsdemonstrationen bei dem Fest mit den Blockaden im Hambacher Forst verglichen wurden.

„In einer Diktatur zu demonstrieren und Freiheit zu fordern ist etwas anderes, als sich in einer Demokratie wegtragen zu lassen“, sagt Museumsdirektor Reiche. „Diese Gleichsetzung führt dazu, dass die Demonstrationen von 1989 eine ganz andere Bedeutung erhalten.“ Reiche fühlt sich ebenso wie Schwabe und Hollitzer der Erinnerung an 1989 verpflichtet und will mit dem Fest vor allem deutlich machen, wie schwer es war, Freiheit und Demokratie zu erringen.

Flüchtlingsfrage könnte Thema werden

Nach dem missglückten 9. Oktober 2018 wird jetzt über die Idee gestritten, auf dem Fest im nächsten Jahr die Französische Revolution zu beleuchten. Dieser Vergleich sei „schräg“, heißt es bei Kritikern. Laut Konzeptpapier der Initiative soll außerdem „die Verantwortung Europas für die Weltwirtschaft“ betont werden. Es sei beabsichtigt, die „Schuld“ Europas am Hunger in vielen Teilen der Dritten Welt zu zeigen und so deutlich zu machen, das sich der Kontinent stärker für Flüchtlinge aus aller Welt öffnen müsse, berichten Beteiligte. In der Initiativgruppe gebe es auch Stimmen, die fordern, die Revolution von 1989 müsse fortgesetzt werden.

Darüber hinaus gibt es offenbar auch einen Dissens über die Neugestaltung des Matthäikirchhofs. Denn die Stadt hat dort eine Teilfläche der ehemaligen Stasi-Zentrale reserviert, um ein „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ zu errichten. Es sei absehbar, dass die Initiativgruppe auch dort entscheiden wolle, welche Inhalte im Forum behandelt werden, heißt es. So werde bereits diskutiert, aus dem ursprünglich geplanten „Forum“ ein „Zentrum für Zivilcourage“ zu machen.

Kuratorium „nicht nachvollziehbar“

Museumsleiter Reiche begründete das Aussetzen seiner Mitarbeit in der Initiativgruppe gestern auch damit, dass er die Zusammensetzung des Kuratoriums „nicht nachvollziehen“ kann. Aus seiner Sicht sei es zwingend, dass dort die Leiter der Leipziger Einrichtungen mitarbeiten, die sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Friedlichen Revolution, der Deutschen Einheit und dem nachfolgenden Transformationsprozess beschäftigen. Denn die Expertise und die Potenziale dieser Einrichtungen seien für das Lichtfest unverzichtbar, ebenso deren Netzwerke. Doch die Leiter der von Reiche genannten Institutionen wurden von der Initiativgruppe nicht in das Lichtfest-Kuratorium entsandt.

Hollitzer sollte gestern sogar aus der Initiativgruppe (IG) ausgeschlossen werden. Ihm wurde von Kritikern vorgeworfen, die Arbeit und das Ansehen der IG nach innen und außen zu diskreditieren und die Durchsetzung ihrer Ziele zu behindern.

„Meinungsstreit ist zulässig“

Für Reiche ist dieser Ausschluss-Versuch ein Zeichen für die „tiefen Gräben“, die jetzt zwischen den Lichtfest-Organisatoren klaffen. „Die Krise ist mitten unter uns“, kommentierte er den Streit um Hollitzer. Die Initiative habe sich zwar auf die Fahne geschrieben, für einen „offenen Meinungsstreit und für ein gemeinsames Ringen unterschiedlicher politischer Lager um die besten Antworten auf gesellschaftliche Hausforderungen“ einzutreten, lasse dies aber jetzt in den eigenen Reihen selber vermissen. „Meinungsunterschiede müssen in Demokratien ausgehalten werden“, sagte er auch mit Blick auf einen öffentlichen Brief, in dem Rolf Sprink, der frühere Leiter der Volkshochschule, Hollitzer persönlich angegriffen hatte.

Bürgerrechtler Uwe Schwabe stellte sich am Montag ebenfalls hinter Hollitzer. „Seit 2014 wurden von der Initiative immer abseitigere Themen für das Lichtfest gesucht“, erklärte er. Spätestens seit dem Auftauchen von Pegida/ Legida und AfD sei das Bedürfnis einer aktuell-politischen Indienstnahme des 9. Oktober immer deutlicher geworden. Dies habe zu einer „thematischen Beliebigkeit“ geführt, in der der 9. Oktober 1989 als Symboldatum einer erfolgreichen Friedlichen Revolution gegen die SED-Diktatur nur noch ein Aufhänger gewesen sei. Schwabe ärgert auch, dass es noch immer keinen Termin für eine konstituierende Sitzung des Kuratoriums gibt. Dies sei fatal, weil inzwischen Fakten für das Lichtfestes 2019 geschaffen würden, sagt er. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) müsse als Vorsitzender dazu einfach nur einladen.

Von Andreas Tappert und Mathias Orbeck