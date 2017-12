Die LINKE fordert Veranstaltungssicherheit für das Wave-Gotic-Treffen

Leipzig. Die Faktion DIE LINKE im Stadtrat fordert Planungssicherheit für das Wave-Gotic-Treffen und Messeveranstaltungen auf dem Agra-Gelände in Leipzig bis 2030. Wie Siegfried Schlegel, Fraktionssprecher für Stadtentwicklung und Bau, mitteilte, wurde 2015 ein Antrag beschlossen, der die Erarbeitung eines Strategie- und Nutzungskonzeptes vorsah. Das Konzept sollte ursprünglich im zweiten Quartal 2016 vorliegen, bis jetzt gäbe es aber nur eine Informationsvorlage, so die Fraktion in einer Meldung am Montag.

Durch einen Änderungsantrag soll nun ein mittelfristiges Entwicklungskonzept zur Beschlussvorlage erarbeitet werden und so über die bloße Absichtserklärung hinausgehen. Hintergrund sind wiederholte Anläufe der Stadtverwaltung, das Agra-Areal für Wohnbebauung zu nutzen.

„Wir wollen die Verpachtung an das Wave-Gotik-Treffen bis mindestens 2030 sichern und zum Erhalt der Vermietungsfähigkeit der Hallen und Pavillonbauten zwischen 2017 und 2020 insgesamt rund 3,33 Millionen Euro Investitionen festschreiben“, heißt es in der Mitteilung. Für die Pächter kann daraus Planungssicherheit entstehen - die Stadt soll sich damit zu Veranstaltungen wie dem Wave-Gotik-Treffen bekennen.

dei