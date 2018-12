Leipzig

125 Blutspenden. Selbst wenn man sich als Mann die jährlich erlaubten sechs Mal auf die Liege legt, dauert das mehr als zwei Jahrzehnte. Eine Frau benötigt bei vier möglichen Spenden pro Jahr rechnerisch sogar mindestens 30 Jahre, bis sie die 125 erreicht. Aber diese fünf Menschen haben es geschafft. 1975, mit 19, gab Lothar Richter zum ersten Mal sein Blut. „Besser, einfacher, bedenkenloser lässt sich anderen Menschen nicht helfen“, sagt der heute 62-jährige Eilenburger.

Insgesamt 80 Blutspendern und einer Stammzellenspenderin hat das Institut für Transfusionsmedizin des Leipziger Universitätsklinikums am Dienstagabend im Restaurant des Bayerischen Bahnhofs gedankt. Aber nicht allein 25, 40, 50, 75, 100 oder eben 125 geleistete Spenden galt es zu feiern – sondern auch einen runden Geburtstag: Fast auf den Tag vor 85 Jahren, am 8. Dezember 1933, suchte der Rat der Stadt Leipzig per Zeitungsanzeige Freiwillige, um erstmals in Deutschland ein überregionales Blutspenderegister aufzubauen. „Eine absolute Pioniertat“, jubelt Reinhard Henschler, seit Oktober neuer Institutsdirektor. Zuvor, seit Beginn des 20. Jahrhunderts etwa, hatten vor allem Krankenschwestern den Patienten ihr Blut überlassen.

König der Blutspender

„Der Blick in die Augen ist schon Dank genug“, notierte 1934 ein Leipziger Bäcker namens Karl Klaus – einer der ersten registrierten Spender seinerzeit. Sein Tagebuch ist der dritte Grund, aus dem hier gefeiert wurde: „Memoiren eines Idealisten“ heißt der Band, den die Transfusionsmedizinerinnen Elvira Edel und Brunhilde Haustein gerade im Leipziger Universitätsverlag herausgegeben haben. Als „König der Blutspender“ sollte Karl Klaus mehr als 200 Mal zu Ader gelassen werden. In den ersten Jahren saßen ihm die Empfänger gegenüber.

1948 spendete Volker Thierbach erstmals sein Blut. Von Anfang der 60er bis Ende der 90er-Jahre leitete der heute 88-jährige Arzt dann selbst den Blutspendedienst. Ein Fotoalbum, das er dem Medizinerkollegen Justus Claus 1967 nach dessen 100. Spende geschenkt hatte, schenkten dessen Kinder nun Thierbach und dem Nachfolger Henschler zurück – zusammen mit einigen Originaldokumenten des Blutspende-Pioniers Paul Morawitz. Das ist der Wissenschaftler, der vor fast genau 85 Jahren in Leipzig den Grundstein der heutigen Blutbank legte. Die Hinterlassenschaften sollen im Institut ausgestellt werden. Ein vierter Grund zum Feiern.

Von Mathias Wöbking