Vereinsarbeit in Leipzig

Der Förderverein Notenspur wird am 25. November 2017 erneut eine Nacht der Hausmusik ausrichten. Das kündigt Fördervereinschef Werner Schneider an. Darüber hinaus forciert der Verein seine Arbeit an einem europäischen Kulturprojekt, um die Bewerbung Leipzigs um das Europäische Kultursiegel zu unterstützen.