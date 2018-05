Welches Leipziger Paar wurde denn nun als erstes in der Alten Handelsbörse in den Hafen der Ehe geschickt? Die Stötteritzer Steffi und René Schwarte sagen: „Wir!“ Und zwar am 10. Oktober 1987. Die vor wenigen Tagen vollzogene Trauung in dem schicken Barockgebäude war nur die Wiederbelebung eines standesamtlichen Angebots, das es zu DDR-Zeiten schon gab.