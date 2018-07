Neue Forschungszentren, neue Kommunikationskanäle, neue Gebäude – die Universität Leipzig hat viel vor. In unserer Reihe „Leipzig 2030“, in der wir in den kommenden Wochen aus unterschiedlichen Blickwinkeln in die Zukunft der Stadt schauen, sprechen Rektorin Beate Schücking und Hans-Gerhard Husung, Vorsitzender des Hochschulrats, über den neuen Hochschulentwicklungsplan.