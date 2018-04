Nach der Winterpause - Die ersten Brunnen sprudeln wieder in Leipzigs Innenstadt

Die ersten Brunnen sprudeln wieder: Die Anlage am Thomaskirchhof hat ihre Winterpause beendet. Der Mendebrunnen auf dem Augustusplatz, die „Pusteblumen“ auf dem Richard-Wagner-Platz, die Fontäne in der Anton-Bruckner-Allee sowie 16 weitere Anlagen in der ganzen Stadt folgen in den nächsten Tagen. „Durch den Frost konnten wir etwas später beginnen“, sagt Brunnenwart Mike Schirmer vom Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig. Die Anlagen sind im Winter gesichert, teilweise die Pumpen ausgebaut, die Düsen und Lampen geschützt, die Becken müssen gereinigt und oft auch überholt werden. „Mir persönlich gefallen die ,Pusteblumen’ am besten, denn die kannte ich schon als Kind auf dem Sachsenplatz“, bekennt Schirmer.

Fünf Brunnen sind nicht in Betrieb, weil sie kaputt sind und saniert werden müssen. Dazu gehören die Anlage im Palmengarten, am Karl-Heine-Platz sowie am Eutritzscher Markt. Wenn es heiß wird, sollte sich übrigens niemand in den Brunnen abkühlen. „Die Wasserqualität entspricht keineswegs den hygienischen Anforderungen an Badegewässer“, warnt Thomas Kretzschmar, Erster Betriebsleiter der Stadtreinigung. Im Pumpenumlauf werde auch Schmutz und Staub gebunden.

M.O.