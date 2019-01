Leipzig

Im Leipziger Karstadt-Warenhaus leeren sich nicht nur die Regale. In den letzten Tagen wurden die ersten Shops geschlossen: so der Lebensmittel-Handel, die Bäckerei und das sonst stets gut besuchte Mini-Restaurant im Untergeschoss. Der Idee.Creativmarkt gleich nebenan hat noch geöffnet, wird laut einem Aushang im Februar mit einem Laden im Primark-Gebäude (Hainstraße 21-29) neu starten. Die längst entkleideten Schaufenster-Puppen bietet Karstadt aktuell für 50 Euro pro Stück an. Noch diese Woche soll die oberste Etage (Sport, Kinderkleidung, Spielwaren) komplett geräumt werden und schließen, erzählen Insider. Zum Beispiel würden die Restbestände an Spielwaren nun bereits im Erdgeschoss feilgeboten. Bei Preisnachlässen zwischen 10 (Schokolade) und 50 Prozent (Turnschuhe) werde das Haus in den nächsten Wochen Etage für Etage geräumt. Gut 100 der einstmals 400 Mitarbeiter seien jetzt schon weg.

Schluss für den Ausverkauf ist nach letztem Stand am 9. Februar – einem Samstag. Ende März muss Karstadt die Immobilie dann an den Eigentümer Even Capital übergeben. Diese Firma aus Luxemburg hat sich bisher nicht zu ihren Plänen geäußert.

Wie mehrfach berichtet, vermuten Fachleute, dass Einzelhandel künftig nur noch in den unteren Etagen stattfinden wird.

Von Jens Rometsch