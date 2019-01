Leipzig

Tausende Studenten haben am Freitagabend in Leipzig wieder ausgelassen Karneval gefeiert. Die 61. Auflage des DHfK-Faschings war auch dieses Jahr wieder ausverkauft. Unter dem Motto: „Magic Kingdom. Walt D. unzensiert“ tummelte sich am Freitag die kostümierte Meute in der Sportfakultät an der Jahnallee.

Auf das richtige Outfit kommt es bei dieser Sause schließlich an – und ohne kreative Bekleidung wird der Gast gar nicht erst in den Saal gelassen. Eiserne Regel beim Sportstudenten-Fasching.

Das war der DHfK-Fasching am Freitag

Zur Galerie Elferrat, kreative Kostüme und viel Alkohol – die Faschingsparty des DHfK war wieder eine fette Sause.

Elferrat zeigte neues Programm beim DHfK-Fasching

Wer schon pünktlich 19.30 Uhr auf der Matte stand, konnte sich noch das Programm des Elferrats anschauen. Die einstudierten Tänze, Sketche und oben drauf Männerballett sollen, so die Veranstalter, bloß kein „langweiliges Karneval-Trara“ sein. Und sind es in der Regel auch nicht.

Am Samstag wird noch mal ordentlich gefeiert. Restkarten sind vereinzelt noch verfügbar. Die Veranstalter warnen aber davor, überteuerte Tickets bei eBay zu kaufen. Diese sind oft gefälscht und werden dann nicht verschickt.

Von gap