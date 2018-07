Leipzig

Seit Wochen herrscht sommerliches Wetter in Leipzig und den umliegenden Landkreisen. Nun hat die erste große Hitzewelle des Jahres eingesetzt und macht Menschen, Tieren oder sogar Flüssen zu schaffen.

Am Dienstag kletterte das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Leipzig bereits auf 32,4 Grad. In Bernburg in Sachsen-Anhalt wurden sogar 35,1 Grad gemessen. In Leipzig war es der bisherige Spitzenwert für dieses Jahr. Doch es geht noch höher: „Für Mittwoch und Donnerstag erwarten wir in Leipzig 33 bis 34 Grad“, sagt Florian Engelmann vom DWD.

In Leipzig brannten am Dienstag erneut Grünflächen, die Feuerwehr musste ausrücken. Auch in den umliegenden Landkreisen loderten Feuer. In Nordsachsen gilt die höchste Waldbrandgefahrstufe.

Am Sonntag Gewitter

Eine langsame Wetteränderung ist erst ab Freitag in Sicht. „Dann wird es schwüler und es ziehen mehr Wolken heran“, sagt Engelmann. Bei weiter sehr heißen Temperaturen von 32 bis 33 Grad steigt auch das Gewitterrisiko. In der Nacht zu Sonntag oder am Sonntag soll es dann vermutlich soweit sein. Dann könnten Gewitter und Schauer die Hitzewelle fürs erste beenden.

Richtig kalt wird es dann aber nicht. „Wir erwarten weiter rund 28 Grad“, sagt Engelmann.

Pegel sinken

Obwohl die Pegel der großen Talsperren in Sachsen noch hoch genug sind, wurde am Montag bereits die Schleuse Connewitz geschlossen. Die Behörden befürchten sogar ein Fischsterben, sollte es nicht bald mehr Niederschlag geben.

luc