Lehrer mit Wohnort in Leipzig und Umgebung, die in Sachsen-Anhalt unterrichten, stehen einer Rückkehr an eine sächsische Schule gegenwärtig noch skeptisch gegenüber. „Es ist nicht so, dass wir jetzt alle mit wehenden Fahnen zurück in unser Heimatbundesland drängen. Einige haben Bedenken“, schildert eine junge Lehrkraft.