Digital statt Papier: Wird alles viel schneller?

Papier ist (fast völlig) passé: Das Eigentum an Gebäuden und Grundstücken in Leipzig wird ausschließlich digital erfasst. Alle neuen Einträge im Grundbuchamt werden nur noch elektronisch bearbeitet. Nach dem Vorbild von Leipzig (hier und in Dresden liefen Pilotprojekte) sollen bis Herbst 2018 alle 25 Grundbuchämter Sachsens umgerüstet sein.