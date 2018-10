Alle drei bis fünf Jahre kommen die Spezialisten der „Commission internationale de diplomatique“ zusammen, zuletzt in Amsterdam, Paris und Rom. Die Unterorganisation des internationalen Historikerverbands entschied sich für Leipzig, nachdem Wolfgang Huschner, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der hiesigen Universität und Mitglied im Präsidium der Sächsischen Akademie der Wissenschaften (SAW), seinen Kollegen 2015 in Rom vorgeschlagen hatte, die Beziehungen zwischen politischen Zentren in Europa und der Mittelmeerwelt zwischen 800 und 1600 in den Blick zu nehmen. Für den Zuschlag war nicht nur die Mehrzahl der Stimmen nötig, sondern auch ein angemessener Veranstaltungsort: Als international profiliertes Zentrum grundwissenschaftlicher Forschung mit aktuell mehr als 20 langfristigen Projekten genügt die SAW den Anforderungen der Kommission.

Offiziell ist die Anmeldefrist zur Konferenz verstrichen, aber für Kurzentschlossene wird voraussichtlich insbesondere am Tagungssamstag noch Platz bei der SAW in der Karl-Tauchnitz-Straße 1 sein.

Programm: www.saw-leipzig.de/cid2018