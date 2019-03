Leipzig. Volker Rodekamp leitet das Stadtgeschichtliche Museum seit dem 1. Juni 1996. Am 25. März wird der 65-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Im Interview blickt er auf seine Arbeit zurück

Am Montag wird Volker Rodekamp, der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums in Leipzig, in den Ruhestand verabschiedet. Im Interview blickt er auf seine Arbeit zurück.

Fast 23 Jahre arbeiten Sie im Dienste der Leipziger Historie. Worauf Sie sind in dieser Zeit besonders stolz?

Als ich anfing, war das Museum in einer schwierigen Verfassung. Die Magazinräume waren nach heutigen Maßstäben untauglich, die konservatorischen Bedingungen den Objekten nicht zuträglich, die technische Ausstattung nicht zeitgemäß, die Arbeitsabläufe nicht effizient. Es ist uns gelungen, dies mit dem gesamten Team in den Griff zu bekommen.

Völkerschlachtdenkmal war größter Kraftakt

Zum Museum gehören sehr unterschiedliche Institutionen – vom Schillerhaus bis zum Völkerschlachtdenkmal. Was war für Sie der größte Kraftakt?

Sicherlich das Völkerschlachtdenkmal. 1992 habe ich es das erste Mal gesehen und war erschrocken, über die Größe, die Erscheinung, die dunkle Monstrosität. Als ich dann mein Amt antrat, war die Stimmung fürs Denkmal in Leipzig nicht sehr gut.

Es gab sehr kritische Meinungen, wie man damit umgehen sollte. Schon in den ersten Gesprächen, vor allem mit Denkmalschef Steffen Poser, war mir aber klar: Dieses Denkmal braucht eine Zukunft und eine neue Botschaft. Der Stadtrat hat sich dann entschlossen, das Denkmal demokratisch zu umarmen, wie ich immer sage.

In enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Bürgerschaft ist es schließlich gelungen, es zu sanieren und dem Denkmal ein positives Image als Wahrzeichen unserer Stadt zu geben. Dass wir das mit vielen Partner geschafft haben, ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Und darauf bin ich auch stolz.

Museum muss sich mehr den Bürgern zuwenden

Unter Ihrer Leitung sind der Neubau am Böttchergäßchen eingerichtet, die Ausstellungen im Alten Rathaus neu konzipiert worden. Das Museum bezeichnet sich selbst als Schatzkiste und Geschichtslabor. Wie verändert sich das Thema Museum?

Ein modernes Museum ist ein einladender, offener Ort im Herzen der Stadt, der sich den Bürgerinnen und Bürgern zuwendet. Wir sind nicht mehr die tempelartige Einrichtung, die im klassischen Verständnis unantastbar dem Bewahren verpflichtet ist. Wir laden vielmehr Menschen mit unterschiedlichen Interessenslagen und Bildungsvoraussetzungen ein, sich zu beteiligen und zu gestalten.

Sie müssen aber auch für spätere Generationen sammeln. Was sammeln Sie heute?

Nach vielfältigen Diskussionen im Team haben wir eine Sammlungskonzeption erarbeitet, unsere Rolle als forschende, vermittelnde und bewahrende Einrichtung in zehn Bereichen neu definiert. Dabei haben wir uns bewusst der Gegenwart zugewandt. Für uns sind nur Objekte interessant, die als Quelle für historische Prozesse und Entwicklungen Geschichten erzählen können. Dabei sind wir als Stadtmuseum das historische Gedächtnis unserer Stadt, wir arbeiten aber vernetzt mit anderen Einrichtungen.

Besucherstark – aber es könnten mehr Gäste sein

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Besucherzahlen?

Einen Museumsdirektor, der mit Besucherzahlen zufrieden ist, kenne ich nicht. Dennoch sind wir, auch dank des Völkerschlachtdenkmals, mit knapp 470 000 Gästen pro Jahr ein wahnsinnig besucherstarkes Museum.

Ohne Denkmal sind es über 200 000 Besucher. Das ist ein Beweis, dass die Menschen uns interessant finden. Aber es könnten mehr sein. Ziel muss es sein, das Museum noch stärker im Stadtbewusstsein zu verankern.

Was schwebt Ihnen da vor?

Wir haben bereits ein Pilotprojekt mit jungen Stipendiatinnen entwickelt, die von der Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung kommen. ’Museum To Go’ heißt es. Dabei sind wir auf die Idee gekommen, mit mobilen Angeboten raus aus dem Museum und rein in die Communities zu gehen. Künftig fahren wir mit einem großen Lastenfahrrad und Ausstellungen zu Stadtteilfesten und Bürgerhäusern.

„Moderne Zeiten“ als eins der Lieblingsprojekte

Gab es ein Lieblingsprojekt in den vergangenen Jahren?

Sehr viel Freude hatte ich damit, die ’modernen Zeiten’ im Alten Rathaus einzurichten, also die Transformation Leipzigs zu einer europäischen Großstadt zu erzählen. Das war ein museologisches Experiment, bei dem wir vieles ausprobieren konnten. Sehr viel Freude hatte ich auch an der Ausstellung „Es geschieht in den Augen“ mit Günter Rössler. Er war ein sehr angenehmer Mensch, der mir viel über sein Leben und seine Karriere in der DDR erzählt hat. Da hat mir die Lebenswirklichkeit in der DDR, die ich so nicht kannte, nähergebracht.

Es gab freilich auch unschöne Dinge wie den Raub der Münzen - ist das alles restlos aufgeklärt?

Das war eigentlich die schlimmste Erfahrung meiner beruflichen Karriere. Bis heute kann ich nicht verstehen, wie ein Mitarbeiter, zu dem es ein vertrauensvolles und gutes Verhältnis gab, die Sammlung und die Stadt Leipzig bestehlen kann und unser Vertrauen so missbraucht. Seitdem bin ich skeptischer geworden, habe im Museum auch abstraktere Ordnungsprinzipien eingeführt. Er ist verurteilt worden.

Wir versuchen, den Schaden überschaubar zu halten und haben mehr als 100 von 500 Münzen zurück. Es bleibt aber ein Verlust. Wir suchen einen Weg, auch mit bürgerschaftlichem Engagement, dies auszugleichen.

Sportmuseum: Entscheidung fällt dieses Jahr

Wann bekommt Leipzig ein neues Sportmuseum?

Es gab vielfältige Anläufe. Es stimmt mich nicht glücklich, dass wir es bislang nicht geschafft haben. Für das Konzept fürs Sportmuseum gab es zwar viel Lob, aber am Ende haben wir den gordischen Knoten nicht durchschlagen können, weil eben für die notwendigen Investitionen kein Geld da war. Ich war aber noch nie so optimistisch, dass noch in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen werden kann.

Ein Historiker geht sicherlich nie ganz in den Ruhestand. Wie werden Sie Ihren reichlichen Erfahrungsschatz über Leipzig künftig einbringen?

Ich verlasse Leipzig ja nicht. Hier fühle ich mich wohl. Leipzig ist meine zweite Heimat geworden. Nun freue ich mich auf den ruhigeren Stand, nicht Ruhestand. Daher werde ich mich weiter engagieren, bin in vielen wissenschaftlichen Gremien und Beiräten tätig. Bleibe auch erst einmal Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal.

Mit der Sanierung sind wir auf der Zielgeraden, aber noch nicht ganz am Ende. Diese würde ich gerne mit Vorstand und Förderverein zum Abschluss bringen. Ich würde mich auch freuen, im Sinne unserer Stadt das ein oder andere Projekt zu begleiten, etwa mit unserer Partnerstadt Krakow.

Eins sage ich aber deutlich: Meine Verantwortung fürs Museum gebe ich ab. Da ziehe ich mich klar und deutlich zurück. Dieses Feld überlasse ich meinem Nachfolger. Ich stehe nur dann zur Verfügung, wenn ich gefragt werde. Die Verantwortung tragen dann andere, darüber bin ich auch erleichtert.

Von Mathias Orbeck