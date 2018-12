Leipzig

Eigentlich wollten sie in gelben Westen zum Rathaus zu gehen und „Macronen“ mitbringen. Doch zu viel Krawall ist ihr Ding nicht. Denn sie sind aufs Einvernehmen mit der Stadtverwaltung angewiesen, damit die sich für sie auch in Dresden stark macht. Die Rede ist von der Dozenten-Initiative der Volkshochschule Leipzig. Vor gut einem Jahr standen Frauen und Männer der Initiative bereits vorm Stadtrat, um auf ihre geringen Einkommen aufmerksam zu machen. Ihre Botschaft: „Wir wollen keine Geschenke!“ und im Sack hatten sie die Beziehungskiste, über die sie dringend mit der Stadt reden wollten. Aber ihr Appell verhallte ungehört. Briefe der Dozenten blieben im Rathaus unbeantwortet.

Lebenshaltungskosten gestiegen

„Seit über einem Jahr behandelt man uns wie Luft“, beschwert sich Karl Kirsch, Deutschdozent an der Volkshochschule ( VHS) und Sprecher der Initiative. „Dabei hätten wir durchaus gemeinsame Interessen. Denn es ist ganz klar, dass für die Lage in der Weiterbildung auch das Land in der Pflicht wäre.“ Geschenke wollen die Dozenten noch immer keine. Aber die Lebenshaltungskosten seien seit der letzten Honorarerhöhung im Februar 2017 kräftig gestiegen, sagen sie, vor allem bei Ausgaben wie für Mieten und Lebensmittel.

Hintergrund: Die durchschnittlichen Honorare liegen bei 23 Euro pro Stunde. Bei Deutsch-Kursen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beauftragt, werden 35 Euro bezahlt. Das ist zwar bedeutend mehr – ist aber dennoch für 50 bis 80 Lehrkräfte, die ausschließlich vom Unterricht in der VHS leben müssen, nicht auskömmlich. Hinzu kommt: Die Freiberufler erhalten, wenn sie nicht im Integrationskurs arbeiten, für die gleiche Tätigkeit etwa 10 Euro weniger als ihre Kollegen.

Fluktuation unter den Freiberuflern ist groß

Die VHS beschäftigt um die 750 Freiberufler. Da sind alle mitgezählt, die auch nur einen Kurs oder ein Seminar geben. Für die VHS wird es zusehends schwieriger, Dozenten für ihre Kurse zu finden und auch zu halten. Einige werfen das Handtuch, weil sie als Folge des Lehrermangels in Sachsens Schulen beispielsweise als Quereinsteiger mehr verdienen und dort sogar eine Festanstellung erhalten.

„Die Fluktuation ist sehr groß geworden. Wir kommen gar nicht mehr hinterher, die Kollegen kennenzulernen“, sagt der Sprecher. Das sei auch für den fachlichen Austausch notwendig, der in den meisten Berufen in der Dienstzeit erfolgt – bei den VHS-Dozenten hingegen in der Freizeit.

Weihnachtsmann-Aktion wird wiederholt

Nach wie vor sind die Honorarkräfte an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. Deshalb werden sie am Mittwoch vor der Stadtratssitzung die Aktion im Neuen Rathaus wiederholen. Traurig werden den Weihnachtsfrauen und -männern wieder die roten Mützenzipfel über die zu Boden blickenden Gesichter hängen. Ein ganzes Jahr lang haben sie „unsichtbar im Foyer vor dem Ratssaal gesessen“, im Vertrauen darauf, dass man sie nicht vergessen würde. Jetzt wollen sie wieder sichtbar werden.

Untätig sind die Lehrkräfte dabei nicht gewesen. Sie waren im Dresden im Kultusministerium und in Berlin bei der Ausländerbeauftragten im Kanzleramt. „Wir haben also Politik gemacht, die auch der Stadt gut anstände, nämlich auf den höheren Ebenen dafür zu arbeiten, dass die Finanzierung der Erwachsenenbildung auf solidere Grundlagen gestellt wird“, sagt Kirsch.

Auch freiberufliche Musiklehrer betroffen

Auch freiberufliche Musikschullehrer haben bereits auf der November-Tagung vor dem Stadtrat auf ihre prekäre Honorarsituation aufmerksam gemacht. So seien 74 Prozent der vom Land geförderten Musikschulpädagogen Honorarlehrkräfte – oft mit befristeten Verträgen ohne Absicherung im Krankheitsfall, ohne Mutterschutz sowie ohne Bezahlung in Ferienzeiten. „Von Kopf bis Fuß auf Altersarmut eingestellt“, heißt es aufgrund der Rentenerwartung. Deshalb geben immer mehr junge Musikpädagogen den Beruf auf, warnt der Tonkünstlerverband Sachsen.

Von Mathias Orbeck