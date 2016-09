Leipzig. 100 Jahre Stadtbad, zehn Jahre Förderstiftung – gleich doppelten Grund zum Feiern gab es am Montagabend Abend in Leipzigs ältestem Badehaus. Vor rund 150 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, darunter Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU), erinnerten der Vorsitzende der Stadtbad-Stiftung, Dirk Thärichen, und Architekt Gregor Fuchshuber an die wechselvolle Geschichte des Hauses in der Eutritzscher Straße, dessen Markenzeichen des erste Hallen-Wellenbad Europas war.

Dort, wo Generationen von Leipzigern einst planschten, unterhielten bei der Gala die Zucchini Sistaz aus Münster – Markenzeichen Netzstrümpfe, aufgeklebte Wimpern und Swing – die Gäste. Zwölf Jahre nach der Schließung des Bades und einer Zwischennutzung als Veranstaltungshalle durch die Stiftung gibt es nun einen Hoffnungsschimmer.

Die Stadt hat die Vermarktung der Immobilie abgeschlossen. Drei Bieter sind dabei, ihre Offerten zu präzisieren. Bis Jahresende könnte der Stadtrat dann einem Verkauf zustimmen, der unter einer Bedingung steht: Das 100-jährige Haus muss auch künftig zumindest in Teilen als öffentliches Bad den Leipzigern erhalten bleiben.

Mit dem Jubiläumsabend eröffnete die Stiftung ihre Festwoche. Morgen entführt Schauspieler Stefan Reher mit dem Märchen „Dschamila ritt durchs Meer“ die Besucher des Stadtbades in die Welt aus Tausendundeiner Nacht, stilgerecht begleitet von Bauchtänzerinnen des Bennu-Projektes (20 Uhr, 15 Euro).

