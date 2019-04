Leipzig

Aus der Leipziger Nikolaikirche sind am Freitagmorgen drei Glocken gehoben worden. „Sie sind schadenfrei nach unten gekommen“, sagte Roy Kreß, Glockenbeauftragter für Leipzig des evangelisch-lutherischen Kirchenbezirks. Gerade die größte, 2,3 Tonnen schwere Glocke habe mit einem Durchmesser von knapp 1,60 Meter gerade so durch das Turmfenster gepasst.

Klangprobe in Baden

Zwei Glocken würden nun in eine Gießerei nach Neunkirchen (Baden) in Baden-Württemberg gebracht, teilte Pfarrer Bernhard Stief mit. Dort werde der Zusammenklang mit den neuen Glocken geprüft, denn fünf Glocken sollen in Neunkirchen (Baden) am Freitagnachmittag gegossen werden.

Zur Galerie In der Nikolaikirche wird das Geläut erneuert.

Im März war in der Gießerei bereits die große Festtagsglocke „Osanna“ hergestellt worden. Auch sie befindet sich derzeit noch in Neunkirchen. Insgesamt sollen künftig acht Glocken in den Türmen der Nikolaikirche schwingen: Die beiden gehobenen, die 1964 hergestellt worden waren, sowie sechs neue.

Kleinste Glocke nun im Erzgebirge

Die dritte und kleinste Glocke, die am Freitag aus dem Turm der Nikolaikirche gehoben wurde, wird zunächst in einem Depot in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) verwahrt. Die Kirche sucht laut Kreß nach einem neuen Gotteshaus für sie.

Geläut im Juni komplett

Die Nikolaikirche hat als Ausgangsort für die Montagsdemonstrationen von 1989 große politische Bedeutung. Ihr komplettes Geläut soll am 29. Juni 2019 in die Türme hochgezogen werden. Am 9. Oktober 2019, dem 30. Jahrestag der friedlichen Revolution, sollen die insgesamt acht Glocken das erste Mal erklingen. Bis dahin werde es auf den Türmen der Nikolaikirche still sein, sagte Pfarrer Stief. Das Glockenprojekt koste rund 700.000 Euro. Die Gemeinde sammelt dafür Spenden.

Von Theresa Held