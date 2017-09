Dresden und Leipzig bieten die meisten Tourismus-Arbeitsplätze

Kamenz - . Der Tourismus gibt in Sachsen vor allem Menschen in Dresden und Leipzig Arbeit. In der Landeshauptstadt waren nach aktuellen Zahlen zuletzt 13 600 Menschen im Tourismussektor beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Damit bietet Dresden gut ein Fünftel aller Tourismus-Arbeitsplätze in Sachsen.

In Leipzig hatten zuletzt rund 12 100 Menschen beruflich mit Touristen zu tun. In der Messestadt sind nach Angaben der Statistiker in den vergangenen Jahren besonders viele neue Stellen entstanden. Um rund 2,6 Prozent jährlich wuchs der Tourismus-Sektor seit 2009. Keine andere Stadt im Freistaat verzeichnete ein ähnlich hohes Wachstum.

Von LVZ