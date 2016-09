Leipzig. Alternativen zum gewöhnlichen Auto können Besucher am kommenden Sonnabend beim Mobilitätsfest auf dem Marktplatz ausprobieren. Wie die Stadt mitteilte, stehen dann Lastenräder, Elektrofahrräder und –autos zum Testen bereit. Die Veranstaltung ist ein Teil der Europäischen Mobilitätswoche, an der sich Leipzig in diesem Jahr zum ersten Mal beteiligt.

Bereits am Freitag findet erneut der Parking Day statt. Wie in den Vorjahren nutzen mehrere Initiativen Parklücken als Freisitze. Dort, wo städtischer Raum sonst von abgestellten Autos belegt ist, sollen vorübergehende Unterhaltungs- und Verweilangebote für Passanten entstehen.

Kommende Woche sind laut Stadt verschiedene Aktionsangebote geplant, vom Radwanderkino über eine Klima-Schitzeljagd für Jugendliche, Angebote zu Elektromobilität bis zu Diskussionsabenden. Den Abschluss bildet der World Car Free Day am 22. September, an dem alle Bürger aufgerufen sind, ihre Autos stehen zu lassen und soweit wie möglich auf andere Verkehrsangebote auszuweichen.

Die Europäische Mobilitätswoche findet bereits seit 2002 statt und wirbt bei den Bürgern in Städten und Gemeinden für nachhaltige Mobilität.

chg

Mehr Informationen unter www.leipzig.de/emw