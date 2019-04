Leipzig

In Leipzig lebende EU-Ausländer können zur Europawahl am 26. Mai auch in Deutschland abstimmen. Dafür müssen sie einen formalen Antrag im Internet stellen. Dies ist noch bis zum 5. Mai möglich, wie das Amt für Statistik und Wahlen informiert. Bislang haben den Antrag noch 16.200 Bürger aus dem europäischen Ausland, die in Leipzig wohnen, nicht gestellt.

Nur wer bereits bei einer früheren Europawahl in Leipzig abgestimmt hat, bekommt automatisch eine Wahlbenachrichtigung. Bei der ebenfalls am 26. Mai ablaufenden Kommunalwahl sind EU-Ausländer wie deutsche Bürger automatisch ins Wählerverzeichnis aufgenommen. „Auch wenn in Deutschland im Gegensatz zu anderen EU-Staaten keine Wahlpflicht besteht, sollten alle Berechtigten ihr Wahlrecht nutzen“, sagt der Leiter des Amts für Statistik und Wahlen Peter Dütthorn.

In Deutschland lebende EU-Ausländer dürfen bei der Europawahl nur einmal wählen. Entweder sie stimmen in ihrem Herkunftsland über die lokalen Kandidaten ab, oder in Deutschland über die möglichen EU-Parlamentarier. Diese und weitere Themen erläutert Dütthorn am Dienstag, den 9. April ab 17.30 Uhr in der Informationsveranstaltung „Kommunal- und Europawahl für EU-Bürger_innen in Leipzig“ des Vereins Europa-Haus Leipzig in der Handwerkerpassage am Markt 10, 04109 Leipzig. Die Anmeldung zur Veranstaltung in deutscher Sprache ist noch bis zum 5. April per Mai an ehl@europa-haus-leipzig.de möglich.

Von Ebu