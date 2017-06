Die Hauptwasserzähler – hier ein Archivbild, das nichts mit dem aktuellen Fall zu tun hat – gibt es in verschiedenen Größen. Sie erfassen jeweils, wie viel Wasser in ein Gebäude geliefert wurde. Davon zu unterscheiden sind die kleinen Wasseruhren in der Wohnung, welche den Verbrauch der einzelnen Mietparteien messen.



Quelle: LVZ-Archiv